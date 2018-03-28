Marcelo Santos afirma que Hartung fica no PMDB e no governo

Perto do fim do prazo para filiações partidárias do calendário eleitoral, o governador Paulo Hartung (PMDB) deu um sinal de que de fato descartou o projeto de disputar um cargo no cenário nacional, ou no Legislativo federal, e de que não deve mudar de partido. Questionado sobre os dois pontos pelo deputado estadual Marcelo Santos (PMDB), durante uma reunião na manhã desta terça-feira (27) com a bancada do PMDB da Assembleia, Hartung afirmou que permanece no partido e no governo, de acordo com o parlamentar.
No entanto, o governador ainda não revelou seu projeto eleitoral. "Ele disse: 'Marcelo, ainda temos tempo, tenho projetos pra tocar, e a questão da eleição pode esperar um pouquinho, até a legislação dá essa possibilidade. Os partidos tem até julho para escolher os candidatos'", contou o deputado.
Após a declaração, Marcelo fez questão de divulgá-la em sua fala no evento de assinatura do contrato para instalação de antenas de telefonia, no Palácio Anchieta, e, mais tarde, enquanto comandava os trabalhos na presidência da Assembleia, reafirmou a informação. Nesta segunda-feira (26), o principal adversário político de Hartung, o ex-governador Renato Casagrande (PSB), anunciou sua pré-candidatura ao governo do Estado.
"Fiz o questionamento a ele pois há uma cobrança da nossa bancada por esse posicionamento. Temos consciência de que os partidos sofreram desgaste com a população, mas é generalizado, são todos. A permanência dele tem um simbolismo muito grande para a gente, além do trabalho que vem sendo desenvolvido", explicou Marcelo.
Além dele, nas últimas semanas o presidente estadual da legenda, deputado federal Lelo Coimbra (PMDB), também tem se empenhado em descartar a hipótese de perder um dos principais nomes do partido. Como representante do governo, a secretária de Comunicação Andréia Lopes falou sobre a declaração do governador.
"A posição dele é de que há tendência de que ele fique no mandato e não se desincompatibilize. Então, o que o Marcelo falou é na linha do que eu mesma já havia dito. Quanto à candidatura, a avaliação do governador é que não há motivo para tomar decisão agora e nada mudou em relação a isso. Ele tem uma agenda extensa para tocar e está focado nisso. No dia 5 de abril, por exemplo, teremos a inauguração da segunda unidade da Rede Cuidar, em Santa Teresa (a primeira é em Nova Venécia). E em breve também inauguraremos a maior barragem que estamos fazendo no Estado atualmente, na divisa de Pinheiros com Boa Esperança. O governador reforça que também tem muita vontade de ajudar na renovação política do Estado. Ele tem repetido isso a aliados. Esta é a posição do governador", disse.