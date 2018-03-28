Marcelo Santos afirma que Hartung fica no PMDB e no governo

Paulo Hartung Crédito: Pedro Dutra | Secom

Perto do fim do prazo para filiações partidárias do calendário eleitoral, o governador Paulo Hartung (PMDB) deu um sinal de que de fato descartou o projeto de disputar um cargo no cenário nacional, ou no Legislativo federal, e de que não deve mudar de partido. Questionado sobre os dois pontos pelo deputado estadual Marcelo Santos (PMDB), durante uma reunião na manhã desta terça-feira (27) com a bancada do PMDB da Assembleia, Hartung afirmou que permanece no partido e no governo, de acordo com o parlamentar.

No entanto, o governador ainda não revelou seu projeto eleitoral. "Ele disse: 'Marcelo, ainda temos tempo, tenho projetos pra tocar, e a questão da eleição pode esperar um pouquinho, até a legislação dá essa possibilidade. Os partidos tem até julho para escolher os candidatos'", contou o deputado.

o ex-governador Renato Casagrande (PSB), anunciou sua pré-candidatura ao governo do Estado. Após a declaração, Marcelo fez questão de divulgá-la em sua fala no evento de assinatura do contrato para instalação de antenas de telefonia, no Palácio Anchieta, e, mais tarde, enquanto comandava os trabalhos na presidência da Assembleia, reafirmou a informação. Nesta segunda-feira (26), o principal adversário político de Hartung,

"Fiz o questionamento a ele pois há uma cobrança da nossa bancada por esse posicionamento. Temos consciência de que os partidos sofreram desgaste com a população, mas é generalizado, são todos. A permanência dele tem um simbolismo muito grande para a gente, além do trabalho que vem sendo desenvolvido", explicou Marcelo.

Além dele, nas últimas semanas o presidente estadual da legenda, deputado federal Lelo Coimbra (PMDB), também tem se empenhado em descartar a hipótese de perder um dos principais nomes do partido. Como representante do governo, a secretária de Comunicação Andréia Lopes falou sobre a declaração do governador.