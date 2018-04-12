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E-mails revelam propina

Marcelo Odebrecht diz que, quanto mais fala, mais 'complica' Lula

Empresário foi ouvido por Moro como colaborador no processo em que é réu junto ao ex-presidente

Publicado em 12 de Abril de 2018 às 16:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2018 às 16:36
O empresário Marcelo Odebrecht afirmou nesta quarta-feira (11) em depoimento à Justiça Federal que, conforme ele analisa e envia para os investigadores da Lava Jato seus e-mails recuperados, mais complica a vida do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso na operação.
Marcelo Odebrecht Crédito: Rodrigo Féliz Leal | Estadão
Na audiência, o advogado Cristiano Zanin Martins, que defende Lula, afirmou ao juiz Sergio Moro que não teve acesso ao conteúdo integral dos e-mails e que só questionaria em relação àqueles que o empresário selecionou. Quantos e-mails o senhor analisou, senhor Marcelo?, disse Zanin.
"Eu já devo ter encaminhado mais de 3 mil e-mails, entendeu? Eu digo para o senhor o seguinte: é melhor que a defesa do Lula fique com os e-mails, porque quanto mais eu vou... mais complica a vida dele, respondeu Odebrecht.
O empresário foi ouvido por Moro como colaborador no processo em que é réu - junto a Lula -, acusado de corrupção e lavagem de dinheiro na compra de um terreno que abrigaria o Instituto Lula, em São Paulo, no valor de R$ 12,5 milhões.
Odebrecht disse que o valor era propina que vinha de uma conta geral do PT, de R$ 200 milhões, e que os e-mails recuperados confirmam caixa 2 no negócio e o envolvimento de amigos de Lula na negociação.
A ação penal relativa ao terreno para o Instituto Lula - apontado como propina da empreiteira paga ao ex-presidente - é a próxima a ser julgada contra o petista. Em fase de conclusão, o processo deve entrar agora nas alegações finais, etapa em que a defesa vai pedir a absolvição e o Ministério Público Federal fará sua manifestação final pela condenação.
Condenado a 12 anos e 1 mês de prisão em segunda instância no caso triplex do Guarujá (SP), Lula está preso na sede da Polícia Federal na capital paranaense. Odebrecht, atualmente, cumpre sua pena em casa.

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