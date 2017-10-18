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Pediu licença do Senado

'Manter o Aécio foi a gota d'água. Vou me licenciar', diz Ferraço

Senador vai deixar o cargo por cerca de dois meses. Quem assumirá em seu lugar é o primeiro suplente, Sérgio de Castro (PDT), ex-presidente da Findes

Publicado em 18 de Outubro de 2017 às 16:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2017 às 16:06
Em viagem de volta para o Brasil, após participar de uma missão oficial nos Emirados Árabes, o senador capixaba Ricardo Ferraço (PSDB) confirmou que irá se licenciar do Senado. Ele disse ao Gazeta Online que já vinha considerando "passar mais tempo em terras capixabas" e que se irritou após a decisão do Senado que devolveu o cargo para seu correligionário Aécio Neves (PSDB), após o Supremo Tribunal Federal (STF) decidir por afastar o senador.
Ferraço destacou que não vai deixar o mandato e já agendou a data de sua volta, que deve ocorrer no dia 15 de dezembro. Até lá, quem assume é o primeiro suplente do senador, Sérgio de Castro (PDT), que foi presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) entre 1989 e 1992. Durante o período, Ferraço não será remunerado.
Senador, o senhor vai mesmo deixar o cargo?
Não vou deixar o cargo. Vou me licenciar por um período no mandato, até 15 de dezembro, conforme previsão legal.
Por que escolheu essa data?
Pelo regimento é a data em que o Senado entra de recesso.
Seu licenciamento é por conta da decisão de ontem no Senado ou já era algo que planejava?
Foi a gota d'água. Mas já vinha amadurecendo essa ideia há algumas semanas. Quero passar esse período mais perto dos capixabas e mais longe de Brasília.
O senhor considera deixar o partido? Como avalia o posicionamento do PSDB?
Não considero deixar o partido. Acho que o Senado como um todo agiu de forma corporativista e potencializando a impunidade. Foi uma decisão para lá de equivocada. A decisão em si traz uma brutal contradição.
O PSDB também foi corporativista?
Sim.
Como será esse período "perto dos capixabas"? Terá alguma movimentação política? Fará andanças pelo estado?
Sim. Ficarei mais perto dos capixabas e mais longe de Brasília. Farei um giro pelo Estado, dialogando com os capixabas. São sete anos de mandato de muito vai e vem. Vou rodar o Estado prestando contas e checando novos desafios.
O senhor fala em ficar longe de Brasília. Há nisso alguma mudança para 2018? Pensa em um mandato no Estado?
Sobre eleições, só em 2018.
Senador, o senhor demonstra um desânimo com o Senado. Hoje, você mantem a motivação de se reeleger e ficar mais oito anos no cargo?
Meu desânimo não é com o Senado. Mas com uma maioria que se formou e não está nem aí para o que pensa o povo.
O governo quer aprovar a reforma da previdência até o fim do ano. O senhor volta para participar dessa votação, já que é uma pauta que defende?
Não acredito mais na votação dessa reforma. O atual governo gasta todo seu capital na sua sobrevivência. É impressionante como Brasília está desconectada do mundo real. Não resta energia para fazer o qie corretamente precisa. É um deboche com a realidade do povo brasileiro.
Acha que o governo atual pela manutenção de Aécio?
Não sei dizer. Eles que tem que responder sobre essa aliança.
O senhor se arrepende de não ter participado da votação por conta da viagem?
Assumi com o senador Cristovam Buarque este compromisso há meses. Trata-se de um importante evento que é uma olimpíada mundial do ensino técnico profissional. Viajamos a convite do CNI/Senai, sem ônus para o Senado. Se tivesse votado, meu voto seria pela manutenção da decisão do STF. Infelizmente não mudaria o placar, em vez de 44 a 26, seria 44 a 27. Não votar foi a mesma coisa que votar pela manutenção da decisão do STF.

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