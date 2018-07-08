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Protesto

Manifestantes se reúnem a favor da liberdade de Lula em Vitória

Segundo a organização do ato, cerca de 100 manifestantes participam do protesto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2018 às 20:54

Publicado em 08 de Julho de 2018 às 20:54

Manifestantes protestam a favor da liberdade do ex-presidente Lula no Centro de Vitória Crédito: Gabriela Singular
Um grupo de manifestantes se reuniu para protestar a favor da liberdade do ex-presidente Lula, na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, no final da tarde deste domingo (08).
Segundo a organização do ato, cerca de 100 manifestantes participam do protesto. Aos gritos de "Lula livre" e "Lula presidente", o grupo pede que Lula seja solto após a decisão do desembargador plantonista, Rogério Favreto, que determinou a soltura do ex-presidente no início da tarde deste domingo (08). 
Mesmo depois de relator da Lava Jato no TRF-4, João Pedro Gebran Neto desautorizar ordem para libertação do ex-presidente, o desembargador Rogério Favreto insistiu em acolher pedido de habeas do petista, às 16h04 deste domingo. O desembargador decidiu negar pedido de reconsideração de seu primeiro despacho movido pela Procuradoria da República da 4ª Região. E ainda voltou a afirmar que eventuais descumprimentos importarão em desobediência de ordem judicial, nos termos legais.
Com bandeiras, cartazes e carro de som, o grupo que protestou na Praça Costa Pereira não impediu o trânsito no local. Os militantes do PT Iriny Lopes, o deputado federal Helder Salomão e Perly Cipriano discusaram durante a manifestação, que foi marcada pelo Facebook na tarde deste domingo (08).
 

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