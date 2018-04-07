Manifestantes atacam prédio de Cármen Lúcia com bomba de tinta vermelha

Prédio da presidente do STF, Cármen Lúcia, em Belo Horizonte Crédito: Reprodução/Redes sociais

O prédio onde fica o apartamento mantido pela presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, em Belo Horizonte foi atacado por manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) e do Levante Popular da Juventude, que jogaram bombas de tinta vermelha na fachada e fizeram pichações no edifício. Os dois movimentos compartilharam registros do protesto em suas páginas no Facebook.

Não havia ninguém no apartamento no momento do ataque, já que Cármen está em Brasília, segundo sua assessoria de imprensa.

O ataque ocorreu no mesmo dia em que o juiz Sergio Moro, da 13ª Vara Federal, determinou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpra o mandado de prisão que foi expedido contra ele. Na madrugada de quinta-feira, o STF rejeitou um habeas corpus preventivo pedido pela defesa do petista. Cármen votou contra o pedido.