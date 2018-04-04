Manifestações sobre julgamento de Lula começam esvaziadas em Brasília

Por volta das 14h, horário marcado para o início do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a área destinada aos manifestantes na Esplanada dos Ministérios estava praticamente vazia. Ao lado Palácio do Itamaraty, onde se concentram os poucos manifestantes contra o ex-presidente, o som de dois trios elétricos ainda era testado. Manifestantes exibiam bandeiras do Brasil e em defesa da Lei da Ficha Limpa.

Manifestantes começam a se concentrar em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, nesta quarta-feira (04), dia do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) Crédito: Dida Sampaio/AE

Separado por uma cerca ao longo de toda a Esplanada, outro pequeno grupo, a favor de Lula, se concentrava na lateral do Ministério da Justiça. Homens da Força Nacional de Segurança e da Polícia Militar do Distrito Federal fazem a segurança do perímetro. Uma barreira de proteção impede que os dois grupos de aproximem do Supremo Tribunal Federal.

No momento, uma chuva fraca cai na região do Plano Piloto de Brasília. Um forte aparato de segurança impede que manifestantes se aproximem com garrafas, bonecos infláveis ou outros objetos que possam oferecer perigo.