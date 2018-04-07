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Pista bloqueada

Manifestações a favor de Lula interditam rodovias no Espírito Santo

Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) protestam no Norte do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2018 às 15:54

Publicado em 07 de Abril de 2018 às 15:54

Manifestantes do MST protestam a favor de Lula e bloqueiam rodovia Crédito: Divulgação/MST
Duas rodovias do Espírito Santo foram interditadas neste sábado (07) em atos realizados a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Enquanto o petista discursava em uma manifestação na frente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernado do Campo (SP), o quilômetro 29 da BR 101, em Pedro Canário, e a rodovia ES 381, na altura de Nova Venécia, foram bloqueados por militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).
Por volta das 12h, a BR101 foi liberada após negociações com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Apesar da promessa de bloqueio até 16h, o acesso a Nova Venécia foi liberado por volta das 11h, segundo a Polícia Militar. De acordo com um dos organizadores dos atos, cerca de 200 pessoas participaram em cada um dos protestos.
especial
"Vamos ficar aqui até às 16h, que é o horário previsto para o Lula se entregar. Essa é uma manifestação pacífica, estamos muito tristes com o Supremo Tribunal Federal (STF), com o juiz Sergio Moro, por ter conduzido o processo de Lula de maneira imparcial. Ninguém é condenado em tão pouco tempo, quero ver eles trabalharem assim para prender os políticos corruptos", contou o diretor estadual do MST Roberto Silva da Paixão.
O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra realiza atos em outros 24 Estados brasileiros.

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