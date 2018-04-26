Manifestação do MST em defesa de Lula e interdita a BR 101

Manifestantes fecham BR 101 Sul Crédito: Internauta Via WhatsApp

Cerca de 50 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) interditaram o quilômetro 415 da BR 101, na altura do Trevo de Safra, na Zona Rural de Itapemirim, por volta de 6h15 da manhã desta quinta-feira (26).

De acordo com a Eco 101, concessionária que administra a via, a manifestação foi em defesa do ex-presidente Lula. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a rodovia ficou totalmente interditada, inclusive nos acostamentos.

A BR ficou interditada por cerca de 2 horas e foi liberada por volta de 8h15 da manhã. Equipes da PRF e da Eco 101 estiveram no local. No momento, não há registro de retenção na via.