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Prisão Humanitária

Maluf voa para casa para prisão domiciliar

Toffoli deu liminar para que Maluf cumpra os 7 anos em 'prisão domiciliar humanitária'

Publicado em 30 de Março de 2018 às 15:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2018 às 15:50
O deputado afastado Paulo Maluf, 86 anos, será transferido nesta sexta-feira (30) de Brasília para São Paulo, onde vai cumprir pena em regime de prisão domiciliar humanitária por ordem do ministro Dias Toffoli, do Supremo.
Condenado a 7 anos, nove meses e dez dias por crime de lavagem de dinheiro quando exercia o cargo de prefeito de São Paulo (1993/1996), Maluf estava preso em regime fechado desde o dia 22 de dezembro, por ordem de outro ministro da Corte, Edson Fachin.
Na última quarta-feira (28) Toffoli deu liminar e autorizou "prisão domiciliar humanitária" para o parlamentar. Nesta sexta-feira (30) Maluf teve alta do hospital particular para onde foi levado na madrugada da quarta (28). A defesa alega que Maluf tem a saúde muito fragilizada, com diversas complicações. Em São Paulo, Maluf seguirá direto para sua casa.
No jatinho particular que o trará a São Paulo, o ex-prefeito está acompanhado de dois advogados, de um antigo assessor e de um médico.

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