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Críticas

Major Olímpio diz que há estratégia no Congresso para desgastar presidente

Por meio de redes sociais, o senador pediu ao "povo brasileiro" que exercesse pressão sobre o Congresso

Publicado em 

21 set 2019 às 15:31

Publicado em 21 de Setembro de 2019 às 15:31

Major Olímpio Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil | Arquivo
O senador Major Olímpio (SP), líder da bancada do PSL no Senado, voltou a criticar a atuação de colegas congressistas neste sábado. Olímpio disse que uma boa parte do Congresso montou uma sórdida estratégia para desgastar a o presidente Jair Bolsonaro.
"(Eles) votam projetos absurdos e depois jogam no colo do presidente a questão de vetar ou não esses dispositivos. Se o presidente veta e fica com a população dá motivo para o Congresso emparedá-lo. Se ele não veta, ele que fica mal com a população", afirmou Olímpio, citando os projetos de abuso de autoridade e de prestação de contas e utilização do Fundo Eleitoral.
No vídeo, divulgado na sua conta oficial do Twitter, nesta tarde, o senador pediu ao "povo brasileiro" que exercesse pressão sobre o Congresso. "É responsabilidade de cada deputado e de cada senador. Para ajudar o presidente a colocar o Brasil nos trilhos, a pressão da população tem de ser sobre o Congresso e (dar) muito apoio ao presidente", pediu. Ontem o senador disse, em entrevista ao Broadcast Político, que não sairá do PSL, após rumores de que deixaria a sigla.

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