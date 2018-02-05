Mais prazo para prestar contas dos royalties no ES

O deputado Erick Musso vai propor mecanismo de prestação de contas online Crédito: Tati Beling/ALES

Mesmo após o fim do prazo inicial, esgotado no dia 31 de janeiro, prefeituras municipais do Estado continuam protocolando, na Assembleia Legislativa, o relatório que são obrigadas a apresentar prestando contas de como gastaram, em 2017, os recursos do Fundo para Redução das Desigualdades Regionais. E a tendência é que a Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes) peça ainda mais prazo ao Tribunal de Contas do Estado (TCES).





Nos dias 1º e 2 de fevereiro  já fora do prazo , oito prefeituras protocolaram na Assembleia o relatório de fiscalização e acompanhamento da aplicação dos recursos oriundos do Fundo para Redução das Desigualdades Regionais. Foram elas: Muqui, Pancas, Fundão, Marilândia, Vargem Alta, Vila Pavão, São Roque do Canaã e Itarana.

Com isso, contando com as que apresentaram o relatório em janeiro (no prazo), chega a 33 o número de prefeituras que já cumpriram a obrigação. Ainda assim, o número é praticamente metade dos 67 municípios do Estado beneficiados com recursos do fundo.

Por essa razão, a expectativa é que a Amunes peça ao TCES a prorrogação do prazo por mais 15 ou 30 dias para que os prefeitos possam cumprir a obrigação.

A exigência de prestação de contas foi incluída pela Assembleia ao projeto enviado pelo governador Paulo Hartung (PMDB) e aprovado pelos deputados em julho de 2017. O projeto autorizou as 67 prefeituras contempladas com o Fundo para Redução das Desigualdades Regionais a usar até 60% do repasse para pagar despesas de custeio.

Originalmente, os recursos desse fundo, formados com receitas da produção de petróleo e gás, só poderiam ser revertidos para investimentos sociais (educação, saúde, habitação, mobilidade urbana etc.).

Em 2015 e em 2016, a Assembleia já havia aprovado projetos do governo com a mesma finalidade, mas sem nenhuma obrigação de que os prefeitos prestassem contas. A inclusão da exigência em julho de 2017 foi anunciada como uma maneira de aumentar a transparência sobre o emprego dado à verba. A preocupação, na ocasião, era que esse dispositivo fosse apenas uma maneira de prefeitos e deputados amenizarem o desgaste com a aprovação do projeto.

O presidente da Assembleia, Erick Musso (PMDB), disse que vai propor a criação de um mecanismo de prestação de contas on-line para que os cidadãos também possam ver e analisar a aplicação dos recursos.

A reportagem tentou contato com a Amunes ontem, sem sucesso.

Tati Beling/Assembleia Legislativa - 13/12/2017 O deputado Erick Musso vai propor mecanismo de prestação de contas on-line

FIQUE POR DENTRO

INÍCIO DOS TRABALHOS

Primeira sessão

Hoje, a Assembleia terá a sessão de abertura do ano legislativo, às 15h. Não haverá deliberações nem votação de projetos. O presidente da Casa, Erick Musso (PMDB), convidou o secretário-chefe da Casa Civil, José Carlos da Fonseca Junior (PSD), para representar o governo do Estado na sessão.

Segunda sessão

A primeira sessão plenária, para discussão e votação de matérias, ocorrerá amanhã, às 15h.

Sem projetos

Segundo Erick Musso, há dois vetos do governo encabeçando a pauta. O Executivo ainda não enviou à Casa nenhum novo projeto de lei neste ano. A Mesa Diretora também não protocolou nenhum projeto por enquanto.

Para 2018

Rede de Wi-Fi

De acordo com o presidente, ainda nesta semana será implantada a rede de internet Wi-Fi em todo o Palácio Domingos Martins, sede da Assembleia Legislativa.

Concurso

Musso também estuda realização de concurso público para cargos na Controladoria Interna.