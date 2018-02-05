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Fundo para municípios

Mais prazo para prestar contas dos royalties no ES

Após estourarem prazo, prefeituras ainda estão apresentando prestação de contas à Assembleia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2018 às 10:05

Publicado em 05 de Fevereiro de 2018 às 10:05

O deputado Erick Musso vai propor mecanismo de prestação de contas online Crédito: Tati Beling/ALES
Mesmo após o fim do prazo inicial, esgotado no dia 31 de janeiro, prefeituras municipais do Estado continuam protocolando, na Assembleia Legislativa, o relatório que são obrigadas a apresentar prestando contas de como gastaram, em 2017, os recursos do Fundo para Redução das Desigualdades Regionais. E a tendência é que a Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes) peça ainda mais prazo ao Tribunal de Contas do Estado (TCES).
 
Nos dias 1º e 2 de fevereiro  já fora do prazo , oito prefeituras protocolaram na Assembleia o relatório de fiscalização e acompanhamento da aplicação dos recursos oriundos do Fundo para Redução das Desigualdades Regionais. Foram elas: Muqui, Pancas, Fundão, Marilândia, Vargem Alta, Vila Pavão, São Roque do Canaã e Itarana.
Com isso, contando com as que apresentaram o relatório em janeiro (no prazo), chega a 33 o número de prefeituras que já cumpriram a obrigação. Ainda assim, o número é praticamente metade dos 67 municípios do Estado beneficiados com recursos do fundo.
Por essa razão, a expectativa é que a Amunes peça ao TCES a prorrogação do prazo por mais 15 ou 30 dias para que os prefeitos possam cumprir a obrigação.
A exigência de prestação de contas foi incluída pela Assembleia ao projeto enviado pelo governador Paulo Hartung (PMDB) e aprovado pelos deputados em julho de 2017. O projeto autorizou as 67 prefeituras contempladas com o Fundo para Redução das Desigualdades Regionais a usar até 60% do repasse para pagar despesas de custeio.
Originalmente, os recursos desse fundo, formados com receitas da produção de petróleo e gás, só poderiam ser revertidos para investimentos sociais (educação, saúde, habitação, mobilidade urbana etc.).
Em 2015 e em 2016, a Assembleia já havia aprovado projetos do governo com a mesma finalidade, mas sem nenhuma obrigação de que os prefeitos prestassem contas. A inclusão da exigência em julho de 2017 foi anunciada como uma maneira de aumentar a transparência sobre o emprego dado à verba. A preocupação, na ocasião, era que esse dispositivo fosse apenas uma maneira de prefeitos e deputados amenizarem o desgaste com a aprovação do projeto.
O presidente da Assembleia, Erick Musso (PMDB), disse que vai propor a criação de um mecanismo de prestação de contas on-line para que os cidadãos também possam ver e analisar a aplicação dos recursos.
A reportagem tentou contato com a Amunes ontem, sem sucesso.
Tati Beling/Assembleia Legislativa - 13/12/2017 O deputado Erick Musso vai propor mecanismo de prestação de contas on-line
FIQUE POR DENTRO
INÍCIO DOS TRABALHOS
Primeira sessão
Hoje, a Assembleia terá a sessão de abertura do ano legislativo, às 15h. Não haverá deliberações nem votação de projetos. O presidente da Casa, Erick Musso (PMDB), convidou o secretário-chefe da Casa Civil, José Carlos da Fonseca Junior (PSD), para representar o governo do Estado na sessão.
Segunda sessão
A primeira sessão plenária, para discussão e votação de matérias, ocorrerá amanhã, às 15h.
Sem projetos
Segundo Erick Musso, há dois vetos do governo encabeçando a pauta. O Executivo ainda não enviou à Casa nenhum novo projeto de lei neste ano. A Mesa Diretora também não protocolou nenhum projeto por enquanto.
Para 2018
Rede de Wi-Fi
De acordo com o presidente, ainda nesta semana será implantada a rede de internet Wi-Fi em todo o Palácio Domingos Martins, sede da Assembleia Legislativa.
Concurso
Musso também estuda realização de concurso público para cargos na Controladoria Interna.
 

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