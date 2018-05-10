Mais de 37 mil eleitores regularizaram situação no ES

Fila no cartório eleitoral de Itacibá nesta quarta-feira Crédito: Caíque Verli

filas foram registradas nos cartórios da Grande Vitória. Entre os dias 2 e 9 de abril, 37.841 eleitores conseguiram acertar pendências com a Justiça Eleitoral, segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE). Na reta final do prazo,

O prazo para quem desejava cadastrar o primeiro título ou regularizar sua situação, além de solicitar a troca do domicílio eleitoral, do nome social e do gênero no documento e da seção de votação por questões de acessibilidade terminou nesta quarta-feira (9). Quem perdeu a oportunidade só poderá resolver as pendências a partir de novembro deste ano, após a realização das eleições.

CONSEQUÊNCIAS

Mas, até lá, as consequências da perda do prazo podem ser duras, especialmente para eleitores que estão com o título cancelado. De acordo com o TRE, essas pessoas não só ficarão impedidas de votar no pleito de 2018, como também não poderão receber o certificado de quitação eleitoral, tirar passaporte, tomar posse em concurso público, matricular-se em instituições públicas de ensino e até mesmo assumir vagas de emprego em certas empresas privadas que exigem o título para a contratação.

Serra e Vila Velha foram as cidades que mais registraram atendimentos aos eleitores durante o prazo de regularização dos títulos. Somente nos últimos sete dias, 4.766 pessoas compareceram aos cartórios eleitorais serranos e outros 4.693 aos canela-verdes. Na sequência estão os municípios de Vitória e Cariacica, nos quais 3.264 e 2.909 eleitores resolveram suas pendências respectivamente. Veja a lista completa, com informações do TRE:

COMPARECIMENTO DOS ELEITORES AOS CARTÓRIOS - 02 A 09 DE MAIO