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Teve muita fila

Mais de 37 mil eleitores regularizaram situação no ES

Quem não regularizou a situação só poderá resolver as pendências a partir de novembro deste ano

Publicado em 10 de Maio de 2018 às 18:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2018 às 18:32
Fila no cartório eleitoral de Itacibá nesta quarta-feira Crédito: Caíque Verli
Entre os dias 2 e 9 de abril, 37.841 eleitores conseguiram acertar pendências com a Justiça Eleitoral, segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE). Na reta final do prazo, filas foram registradas nos cartórios da Grande Vitória.
O prazo para quem desejava cadastrar o primeiro título ou regularizar sua situação, além de solicitar a troca do domicílio eleitoral, do nome social e do gênero no documento e da seção de votação por questões de acessibilidade terminou nesta quarta-feira (9). Quem perdeu a oportunidade só poderá resolver as pendências a partir de novembro deste ano, após a realização das eleições. 
CONSEQUÊNCIAS
Mas, até lá, as consequências da perda do prazo podem ser duras, especialmente para eleitores que estão com o título cancelado. De acordo com o TRE, essas pessoas não só ficarão impedidas de votar no pleito de 2018, como também não poderão receber o certificado de quitação eleitoral, tirar passaporte, tomar posse em concurso público, matricular-se em instituições públicas de ensino e até mesmo assumir vagas de emprego em certas empresas privadas que exigem o título para a contratação. 
Serra e Vila Velha foram as cidades que mais registraram atendimentos aos eleitores durante o prazo de regularização dos títulos. Somente nos últimos sete dias, 4.766 pessoas compareceram aos cartórios eleitorais serranos e outros 4.693 aos canela-verdes. Na sequência estão os municípios de Vitória e Cariacica, nos quais 3.264 e 2.909 eleitores resolveram suas pendências respectivamente. Veja a lista completa, com informações do TRE:
COMPARECIMENTO DOS ELEITORES AOS CARTÓRIOS - 02 A 09 DE MAIO

Serra - 4766 eleitores
Vila Velha - 4693 eleitores
Vitória - 3264 eleitores
Cariacica - 2909 eleitores
Cachoeiro de Itapemirim - 2144 eleitores
Guarapari - 1476 eleitores
Linhares - 1272 eleitores
Colatina - 953 eleitores
Viana - 753 eleitores

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