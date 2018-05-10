Mais de 36 mil eleitores já acertaram pendências na Justiça Eleitoral

Fila do cartório eleitoral em Jardim Camburi Crédito: Caíque Verli

Até as 19 horas desta quarta-feira (09) 36.323 eleitores já haviam acertado suas pendências com a Justiça Eleitoral. O dado é do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), mas ainda não é definitivo, já que os cartórios continuam funcionando até a meia-noite para atender a todas as senhas distribuídas. Em alguns casos, como em Jardim Camburi, Vitória, ainda há registros de longas filas.

O trabalho fora do horário comercial é uma exceção, já que hoje é o último dia para que maiores de 18 anos cadastrem o primeiro título antes das eleições de outubro. O prazo também era destinado a eleitores travestis e transexuais que desejavam mudar o nome social ou o gênero no título, além daqueles que necessitavam acertar pendências com a Justiça Eleitoral, trocar o domicílio de votação ou requerer a transferência para seções com acessibilidade.