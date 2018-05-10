Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2018

Mais de 36 mil eleitores já acertaram pendências na Justiça Eleitoral

O prazo para as regularizações dos títulos terminou nesta quarta-feira (9).
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2018 às 23:37

Publicado em 09 de Maio de 2018 às 23:37

Fila do cartório eleitoral em Jardim Camburi Crédito: Caíque Verli
Até as 19 horas desta quarta-feira (09) 36.323 eleitores já haviam acertado suas pendências com a Justiça Eleitoral. O dado é do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), mas ainda não é definitivo, já que os cartórios continuam funcionando até a meia-noite para atender a todas as senhas distribuídas. Em alguns casos, como em Jardim Camburi, Vitória, ainda há registros de longas filas.
O trabalho fora do horário comercial é uma exceção, já que hoje é o último dia para que maiores de 18 anos cadastrem o primeiro título antes das eleições de outubro. O prazo também era destinado a eleitores travestis e transexuais que desejavam mudar o nome social ou o gênero no título, além daqueles que necessitavam acertar pendências com a Justiça Eleitoral, trocar o domicílio de votação ou requerer a transferência para seções com acessibilidade.
Segundo o TRE o número consolidado de atendimentos só poderá ser divulgado nesta quinta-feira (10) e não haverá prorrogação do prazo para não prejudicar o restante do calendário eleitoral.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Europa pode ter combustível de aviação só para as próximas semanas, e companhias começam a cancelar voos
Imagem BBC Brasil
Irã declara Estreito de Ormuz 'completamente reaberto' durante o restante do cessar-fogo com EUA
Imagem de destaque
Suspeito de assaltar taxista é preso durante velório no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados