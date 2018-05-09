Mais de 34 mil eleitores capixabas regularizam título

Fila do cartório eleitoral em Jardim Camburi Crédito: Caíque Verli

Ao todo, mais de 34 mil eleitores capixabas procuraram os cartórios eleitorais desde o último dia 2 de maio para regularizar o título. As zonas eleitorais espalhadas por todo o Espírito Santo fizeram plantão para atender a população. O prazo para quem precisava resolver alguma pendência terminou às 18 horas desta quarta-feira (9). Quem não compareceu e estiver irregular não vai conseguir votar em outubro, nas eleições.

SEM PRORROGAÇÃO

De acordo com o chefe do cartório eleitoral de Vila Velha, Marcos Roberto de Souza, o prazo de regularização não será estendido nem mais um dia para não interferir no resto do calendário eleitoral, incluindo os prazos para registros de candidatura, impressão dos cadernos de votação e declaração do conteúdo das urnas eletrônicas.

No entanto, ele garantiu que durante esta quarta-feira nenhuma senha foi ser negada aos eleitores que chegaram até as 18 horas aos cartórios.

FILAS NO ÚLTIMO DIA

A quarta-feira foi de fila nos cartórios eleitorais da Grande Vitória. As senhas começaram a ser distribuídas às 9 horas, mas bem antes disso já era possível ver muitas pessoas na fila no Cartório de Cariacica, e também Cartório do Ibes, em Vila Velha.

Fila no cartório eleitoral de Itacibá Crédito: Caíque Verli

A autônoma Isabela Chaves, precisou encarar a longa fila do Cartório de Itacibá, com os dois filhos - um deles um bebê de colo -, e não sabe por quanto tempo vai ter que esperar para conseguir o novo título de eleitor.

"Meu título foi canelado, vou ter que fazer de novo. Minha senha é 417 e ainda tem bastante gente para trás, não tenho nem noção de que horas vou sair daqui", afirmou.

O motorista Romildo Leandro, de 47 anos, também precisou encarar a fila e reclamou do atendimento: "Vim fazer a biometria e a acompanhar minha filha que vai tirar o primeiro título. Entregam a senha e não falam mais nada, nenhuma orientação. A promessa é que todos vão ser atendidos, vamos esperar, não tem outro jeito".

FILA NO SUL DO ESTADO

Muitas pessoas deixaram para regularizar a situação eleitoral no último dia em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Além dos moradores do município, eleitores de Atílio Vivácqua e de Vargem Alta também são atendidos na unidade.

A dona de casa Nilceia da Silva de 42 anos foi a primeira a chegar no cartório. Cheguei aqui era 6h30 e depois a fila só foi aumentando. Tem cinco eleições que não voto. A gente paga passagem, perde o dia aqui para votar e os políticos não fazem nada para a gente. Fico revoltada, por isso não estava votando.

Fila no Cartório Eleitoral de Cariacica Crédito: TV Gazeta

O estudante Vinícius Batista de 20 anos não fez o título na eleição de 2016. Perdi o prazo nas últimas eleições e este ano vim para tirar a primeira via. Sei que vou ter que pagar uma multa, disse.