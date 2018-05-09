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Eleições 2018

Mais de 34 mil eleitores capixabas regularizam título

Desde o dia 2 de maio, eleitores procuraram os cartórios eleitorais em todo o estado. Quem não se regularizar, não poderá votar nas eleições de outubro

Publicado em 09 de Maio de 2018 às 20:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2018 às 20:41
Fila do cartório eleitoral em Jardim Camburi Crédito: Caíque Verli
Ao todo, mais de 34 mil eleitores capixabas procuraram os cartórios eleitorais desde o último dia 2 de maio para regularizar o título. As zonas eleitorais espalhadas por todo o Espírito Santo fizeram plantão para atender a população. O prazo para quem precisava resolver alguma pendência terminou às 18 horas desta quarta-feira (9). Quem não compareceu e estiver irregular não vai conseguir votar em outubro, nas eleições.
SEM PRORROGAÇÃO
De acordo com o chefe do cartório eleitoral de Vila Velha, Marcos Roberto de Souza, o prazo de regularização não será estendido nem mais um dia para não interferir no resto do calendário eleitoral, incluindo os prazos para registros de candidatura, impressão dos cadernos de votação e declaração do conteúdo das urnas eletrônicas.
No entanto, ele garantiu que durante esta quarta-feira nenhuma senha foi ser negada aos eleitores que chegaram até as 18 horas aos cartórios.
FILAS NO ÚLTIMO DIA 
A quarta-feira foi de fila nos cartórios eleitorais da Grande Vitória. As senhas começaram a ser distribuídas às 9 horas, mas bem antes disso já era possível ver muitas pessoas na fila no Cartório de Cariacica, e também Cartório do Ibes, em Vila Velha.
Fila no cartório eleitoral de Itacibá Crédito: Caíque Verli
A autônoma Isabela Chaves, precisou encarar a longa fila do Cartório de Itacibá, com os dois filhos - um deles um bebê de colo -, e não sabe por quanto tempo vai ter que esperar para conseguir o novo título de eleitor.
"Meu título foi canelado, vou ter que fazer de novo. Minha senha é 417 e ainda tem bastante gente para trás, não tenho nem noção de que horas vou sair daqui", afirmou.
O motorista Romildo Leandro, de 47 anos, também precisou encarar a fila e reclamou do atendimento: "Vim fazer a biometria e a acompanhar minha filha que vai tirar o primeiro título. Entregam a senha e não falam mais nada, nenhuma orientação. A promessa é que todos vão ser atendidos, vamos esperar, não tem outro jeito".
FILA NO SUL DO ESTADO
Muitas pessoas deixaram para regularizar a situação eleitoral no último dia em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Além dos moradores do município, eleitores de Atílio Vivácqua e de Vargem Alta também são atendidos na unidade.
A dona de casa Nilceia da Silva de 42 anos foi a primeira a chegar no cartório. Cheguei aqui era 6h30 e depois a fila só foi aumentando. Tem cinco eleições que não voto. A gente paga passagem, perde o dia aqui para votar e os políticos não fazem nada para a gente. Fico revoltada, por isso não estava votando.
Fila no Cartório Eleitoral de Cariacica Crédito: TV Gazeta
O estudante Vinícius Batista de 20 anos não fez o título na eleição de 2016. Perdi o prazo nas últimas eleições e este ano vim para tirar a primeira via. Sei que vou ter que pagar uma multa, disse.
A diarista Ivânia Alves de 37 anos está há cinco eleições sem votar. A gente vai deixando e não acredita que vai dar essa fila no último dia. Ontem vim aqui e paguei uma multa de R$ 17,50, contou.

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