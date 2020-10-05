Maioria dos deputados do ES quer cortar 'penduricalhos' do Judiciário

Proposta contra supersalários em todos os Poderes está parada na Câmara desde 2016 Crédito: Arquivo/Agência Brasil

Quatro anos depois de o Senado aprovar o projeto de lei que põe fim aos supersalários no funcionalismo público, um grupo de parlamentares tem se movimentado para trazer o debate de volta ao Congresso Nacional. A proposta tem apoio da maioria dos deputados federais capixabas, a favor do corte de penduricalhos - auxílios extras e benefícios recebidos por servidores públicos.

Todos os 10 parlamentares foram demandados por A Gazeta e sete respondem à reportagem. Eles se mostraram favoráveis à limitação da concessão de benefícios ao teto constitucional, hoje fixado em R$ 39,3 mil. Alguns já se mobilizam, inclusive, para que o projeto volte a tramitar com urgência na Câmara.

As novas regras valeriam para todos os Poderes, mas afetariam, principalmente, servidores e membros do Judiciário e do Ministério Público, como juízes e promotores, que contam com as maiores cifras no contracheque.

O PL 6.726 foi aprovado em dezembro 2016 no Senado, em votação simbólica, ou seja, não houve registro individual de votos. Na época, a aprovação se deu, principalmente, pelo empenho do então presidente da Casa, Renan Calheiros (MDB-AL), e da senadora Kátia Abreu (PP-TO), relatora do projeto. Os dois têm atuado nos bastidores para que a discussão da proposta seja retomada pela Câmara dos Deputados este ano.

O projeto estabelece que rendimentos de servidores públicos sejam realmente limitados ao teto constitucional, de R$ 39,3 mil, que é o subsídio de um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Penduricalhos como auxílios, horas extras, adicional noturno (acima do teto) e verbas indenizatórias, que somam-se ao salário dos servidores, hoje escapam ao chamado "abate-teto", o desconto para adequar os valores ao limite. Se o projeto for aprovado, isso não deve mais ocorrer.

Verbas referentes a direitos trabalhistas constitucionalmente assegurados aos servidores públicos, como 13º, adicional de férias e serviço extraordinário, auxílio-funeral, indenização de despesas relacionadas aos mandatos eletivos, aviso prévio e auxílio-alimentação, no entanto, ainda ficariam livres do corte.

Atualmente, os chamados penduricalhos são pagos sem ter que se submeter a um limite. Em 2019, uma pesquisa feita pelo partido Novo mostrou que 65% dos juízes de todo o país recebiam acima do teto. Por causa disso, os parlamentares têm encontrado resistência na pauta.

Está realmente muito atrasada [votação]. Toda vez que a gente tenta pautar esse projeto encontram-se barreiras, especialmente no topo do funcionalismo, declarou o deputado federal Felipe Rigoni (PSB).

O parlamentar faz parte do grupo que encabeça o debate na Câmara e quer colocar a proposta na pauta de votação. Rigoni afirma que a aprovação do projeto vai fortalecer a discussão da reforma administrativa no Congresso.

Essa é uma das grandes pautas nossas que pode, até em termos simbólicos, legitimar para fazer reformas como administrativa, tributária. É absurdo ainda termos pessoas recebendo mais do que R$ 39 mil por mês, que é o teto, declarou.

TED CONTI PARTICIPA DE MOVIMENTO PARA RECOLHER ASSINATURAS

Junto com Rigoni, está o colega de legenda, Ted Conti. De acordo com o deputado federal, mais de 260 assinaturas já foram recolhidas pedindo votação do projeto em regime de urgência. "Votarei a favor para que se mantenha o teto constitucional, para que não sejam pagos auxílios que, por vezes, geram supersalários de servidores públicos que chegam a ultrapassar os 100 mil reais mensais. O dinheiro dos nossos impostos não pode ser utilizado dessa forma. Não podemos manter esse tipo de privilégio, que só prejudica a população", afirmou.

SORAYA E HELDER SÃO CONTRA SUPERSALÁRIOS

Sou totalmente contra supersalários. Temo que o governo faça uma manobra durante a votação para apresentar destaques que prejudiquem os servidores públicos em geral, especialmente aqueles que ganham pouco, afirma Helder Salomão.

LAURIETE E AMARO NETO DEFENDEM DEBATE EM MOMENTO DE PANDEMIA

Para a deputada Lauriete (PSC) , o debate é importante principalmente no momento atual, de crise econômica. "O Brasil vive um momento difícil e todos precisam fazer sua parte. Sou favorável ao teto constitucional."

A mesma opinião é compartilhada por Amaro Neto (Republicanos). De acordo com o deputado, enfrentar a crise causada pela pandemia dependerá de ajustes em diversas áreas, entre elas no funcionalismo público.

"A reforma administrativa já caminha para corrigir algumas situações que precisavam ser revistas. Tratar com responsabilidade o dinheiro público, que defendo e pratico em meu mandato, parte do que precisa ser corrigido inclusive no que diz respeito à remuneração de servidores e corte de privilégios", afirmou.

PARA DA VITÓRIA, TODOS OS PODERES DEVEM CONTRIBUIR PARA CORTAR GASTOS