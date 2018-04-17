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STF

Maioria do Primeira Turma vota para tornar Aécio réu

Três dos cinco ministros já votaram pelo recebimento da denúncia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2018 às 19:13

Publicado em 17 de Abril de 2018 às 19:13

Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
Três dos cinco ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) votaram, nesta terça-feira (17), pelo recebimento da denúncia contra o senador Aécio Neves (PSDB-MG) por corrupção passiva e obstrução da justiça. Agora, o parlamentar passou à condição de réu. O parlamentar é acusado de receber propina de R$ 2 milhões da JBS e também de tentar atrapalhar as investigações da Lava-Jato. Ainda faltam votar dois ministros, mas a maioria já está formada.
> Supremo começa a julgar se Aécio vira réu na Lava Jato
"Há transcrições de conversas telefônicas das quais se extrai que estaria tentando influenciar na escolha de delegados da Polícia Federal para conduzir inquéritos alusivos à Operação Lava-Jato, buscando assegurar a impunidade de autoridades políticas investigadas. Surgem sinais da prática criminosa", disse o relator, Marco Aurélio.
 

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