Maioria da bancada capixaba é contra MP que limita punição a agentes públicos

ROSE DE FREITAS (MDB)

Contarato é contrário à medida provisória e apresentou uma ação direta de inconstitucionalidade ao Supremo Tribunal Federal. "A MP, claramente, restringe a responsabilização de qualquer ação ou omissão de autoridades durante a pandemia da Covid-19, ao estabelecer que esta se dará apenas em casos de dolo ou erro grosseiro na conduta. Ou seja, a União vai permitir que prejuízos aos cofres públicos não sejam devidamente ressarcidos e, pior ainda, o agente causador do dano não seja responsabilizado? Isso é inadmissível!", disse em nota.

O deputado vai se posicionar contra a MP. De acordo com ele, a medida abre brechas para desvios e práticas ilegais. O parlamentar defende "uma fiscalização maior dos gastos, mais transparência e, acima de tudo, responsabilidade com a vida das pessoas". Rigoni disse que, neste momento, espera-se ainda mais responsabilidade dos agentes públicos.

Helder Salomão votará contra a MP. Para o petista trata-se de uma proposta "absurda, que não tem foco no combate à corrupção e traz objetivo claro, e principal, do Bolsonaro de proteger sua família e aliados. O parlamentar afirma que a MP já é conhecida como MP da impunidade e que, se for aprovada, "vai aumentar a impunidade no país".

Da Vitória não quis adiantar seu posicionamento no plenário. O parlamentar disse que está "analisando a MP junto com a equipe técnica e com o partido para definir o posicionamento no plenário". O deputado afirmou que o texto abre "brechas muito perigosas ao estabelecer que somente pode haver punição em caso de dolo ou erro grosseiro", para ele essa caracterização é "muito difícil". O parlamentar falou ainda que a medida pode beneficiar a impunidade.

O deputado informou que se posicionará contrário à medida. Ele não justificou seu posicionamento.

O deputado não quis dizer como vai se posicionar na votação, mas acredita que a discussão da constitucionalidade vai atrasar a tramitação da matéria. Em um tom mais brando, Amaro Neto não fez críticas diretas ao texto, mas afirmou que existe um questionamento no STF quanto à constitucionalidade da medida. O parlamentar disse, apenas, que defende que "todas as ações realizadas pelos gestores, em tempos de pandemia, sejam as mais transparentes possíveis para que possam ser acompanhadas pelos cidadãos e órgãos de controle."

A deputada Norma Ayub vai se posicionar contra a MP. A parlamentar disse que não vê necessidade da medida, uma vez que já existe uma "vasta legislação" que trata sobre o tema. "Logo em seu artigo primeiro, define que os agentes públicos somente poderão ser responsabilizados nas esferas civil e administrativa se agirem ou se omitirem com dolo ou erro grosseiro; salvo melhor juízo, já temos uma vasta legislação que abriga essa matéria. Não vislumbro sua necessidade."

A deputada Soraya Manato diz que votará em consonância com o governo federal. "Serei favorável que os agentes públicos sejam responsabilizados nas esferas civil e administrativa se agirem ou se omitirem com dolo ou cometeram erro grosseiro pela prática de atos que interfiram de má-fé, no âmbito social ou econômico, no enfrentamento da pandemia do Covid-19. Não podemos admitir práticas que prejudiquem a população brasileira neste momento de crise no nosso país."

O vice-líder do governo na Câmara é a favor da medida, mas acredita que o texto pode passar por alterações, por isso não deixou claro como pretende votar no plenário. Evair de Melo disse que vai se reunir para estudar a matéria nesta segunda-feira às 17 horas. O parlamentar afirmou que essa medida vem sendo discutida há mais de 40 dias, antes que Estados e municípios decretassem calamidade pública, e visava desburocratizar o processo de compra emergencial do Ministério da Saúde. "A construção de uma MP é longa, e começamos a ver no processo gente se apropriando desse momento para cometer crimes, por isso vou estudar de novo o texto". Sabendo da acusação de abrir brechas para ilegalidade, o deputado defendeu a medida: "Nunca teve o objetivo de proteção dos absurdos que estão acontecendo no país."

A deputada disse que ainda está analisando a matéria e, por isso, não disse como pretende se posicionar. "Porém, nenhum crime justifica a impunidade", disse pela assessoria.

Até o fechamento desta reportagem, o deputado não se posicionou.

O senador não respondeu às perguntas da reportagem.