Maia vai lançar pré-candidatura à presidência em março, diz fonte

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) Crédito: André Dusek

O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia (DEM -RJ), entrará na disputa presidencial deste ano e vai lançar sua pré-candidatura no mês de março, segundo uma fonte do DEM.

Maia será mais um integrante do governo a buscar o Palácio do Planalto em 2019. O Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, já admitiu a possibilidade de se candidatar mesmo que o presidente Michel Temer tente a reeleição.

Esta semana, em entrevista a uma rádio, Temer afirmou que não é e nem será candidato à presidência, mas integrantes do governo não descartam a possibilidade. Segundo especialistas, a intervenção federal na área de segurança no Rio de Janeiro poderia ser uma cartada do presidente em busca de popularidade, apoio e votos para a disputa a presidência.

"A pré-candidatura deve ser lançada no dia 8 de março", disse a fonte da legenda em condição de sigilo. "Está certo isso", adicionou.