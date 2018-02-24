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Eleições

Maia vai lançar pré-candidatura à presidência em março, diz fonte

Ministro da Fazenda, Henrique Meireles, já admitiu a possibilidade de se candidatar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2018 às 19:29

Publicado em 24 de Fevereiro de 2018 às 19:29

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) Crédito: André Dusek
O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia (DEM -RJ), entrará na disputa presidencial deste ano e vai lançar sua pré-candidatura no mês de março, segundo uma fonte do DEM.
Maia será mais um integrante do governo a buscar o Palácio do Planalto em 2019. O Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, já admitiu a possibilidade de se candidatar mesmo que o presidente Michel Temer tente a reeleição.
Esta semana, em entrevista a uma rádio, Temer afirmou que não é e nem será candidato à presidência, mas integrantes do governo não descartam a possibilidade. Segundo especialistas, a intervenção federal na área de segurança no Rio de Janeiro poderia ser uma cartada do presidente em busca de popularidade, apoio e votos para a disputa a presidência.
"A pré-candidatura deve ser lançada no dia 8 de março", disse a fonte da legenda em condição de sigilo. "Está certo isso", adicionou.
Recentemente, Maia declarou que o partido teria três ou quarto nomes de qualidade para a disputa à presidência e o dele estaria nesta lista.

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