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Líderes da ONU

Maia vai aos EUA para encontros e participa de evento em Washington

Rodrigo Maia terá uma reunião no início da tarde com o Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2018 às 16:33

Publicado em 14 de Janeiro de 2018 às 16:33

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, está em Nova York onde inicia uma jornada de compromissos nos EUA até a próxima quarta-feira (17). Em sua agenda oficial, estavam programadas entrevistas na manhã deste domingo (14) mas foram canceladas.
Na parte da tarde, estão previstos encontros do presidente da Câmara com líderes políticos na residência da Missão do Brasil junto à Organização das Nações Unidas, mas não estão definidos até o momento os nomes de quem participará destas reuniões.
No início da noite, será oferecido um coquetel informal a Rodrigo Maia pelo embaixador Mauro Vieira, Representante Permanente do Brasil junto à ONU.
Nesta segunda (15) Rodrigo Maia terá uma reunião no início da tarde com o Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, o português António Guterres, e embarcará na sequência para Washington, onde participará de eventos na terça-feira.

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