Maia diz ser 'quase impossível' analisar cenário para eleições

Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Após a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na segunda instância, o presidente da República em exercício, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quinta-feira (25) ser 'quase impossível' analisar como estará o cenário político brasileiro em outubro deste ano, mês das eleições.

Na quarta-feira (24), a 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), ao analisar um recurso de Lula, manteve a condenação da primeira instância e aumentou a pena. Lula foi considerado culpado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do tríplex em Guarujá (SP).

Na saída de uma reunião no Superior Tribunal de Justiça, Maia foi questionado por jornalistas se um eventual impedimento da candidatura de Lula pode fortalecer candidatos de partidos de centro.

Isso porque, pela Lei da Ficha Limpa, sancionada pelo próprio Lula, políticos que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, como é o caso do TRF-4, não podem concorrer em eleições pelo período de oito anos. A defesa de Lula já afirmou que vai reccorer.

No cenário político brasileiro de hoje, você fazer uma análise para daqui a 24 horas está difícil. Imagina para outubro então, parece quase impossível, disse Maia.

O deputado é cotado como um dos nomes de partidos de centro que poderiam se lançar candidatos. Até o momento, entretanto, ele não disse se pretende se candidatar ao cargo de presidente da República.

Sobre o julgamento, ele voltou a afirmar que não há motivo para comemoração, mas disse que a decisão mostra que as instituições estão funcionando.

O julgamento de ontem provou que, apesar de tudo, as instituições funcionam com independência e com liberdade para julgar qualquer brasileiro, foi assim que aconteceu ontem, afirmou ele.

Recursos ao STJ

Maia se reuniu nesta quinta com o presidente em exercício do STJ (Superior Tribunal de Justiça), ministro Humberto Martins. O tema do encontro, segundo eles, foi a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que cria uma espécie de filtro e restringe os recursos que podem ser apresentados ao STJ.

O texto foi aprovado pela Câmara em março do ano passado e agora tramita no Senado, onde precisa ser votado em dois turnos no plenário.

Pela proposta, o STJ não poderá admitir recurso especial sem que seja demonstrada a relevância das questões de direito federal discutidas no caso. Quatro quintos dos membros do órgão poderão rejeitar a relevância da questão.

O recurso especial tem caráter excepcional e é apresentado ao STJ contra decisões de outros tribunais, em única ou última instância, quando houver ofensa à lei federal.

"Serão tidas como relevantes as questões de direito federal que tenham repercussão econômica, política, social ou jurídica", diz o texto.

A PEC define ainda que não caberá recurso especial nas causas com valor inferior a 200 salários mínimos, a menos que haja divergência entre a decisão recorrida e súmula do STJ.

O texto também estabelece que o STJ poderá aprovar súmula para impedir a entrada de recursos contra decisão que tiver aplicado. Essa medida será validada com a concordância de quatro quintos dos membros do órgão competente.