Maia diz que Paes e Cabral têm 'formas distintas' de governar

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM) disse que o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) e o ex-governador do Rio Sérgio Cabral (MDB) têm "formas distintas" de governar. A alegação foi dada em entrevista para a imprensa, após o lançamento de Paes do governo do Rio, neste domingo (29).

"Sérgio Cabral é uma pessoa, Eduardo Paes é outra. Eles foram aliados políticos, mas ele governou o estado e ele a Prefeitura e, pelo que a gente tá vendo, as formas são distintas. Isso que a gente precisa deixar com muita clareza", disse.