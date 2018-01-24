Maia diz que não vê impeditivo para posse de Cristiane Brasil

Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente da República em exercício, deputado Rodrigo Maia, disse nesta quarta-feira que não vê impeditivo para a posse de Cristiane Brasil (PTB-RJ) como ministra do Trabalho. Maia se reuniu com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, em meio à espera da decisão definitiva da ministra sobre a posse.

"Esse é um problema do governo. Certamente a ministra Grace (Mendonça, Advogada-Geral da União) virá tratar desse assunto com a presidente Cármen, então não cabia a mim, apesar de ter minha posição clara de que essa é uma decisão do presidente e que não há nenhum impeditivo para a posse. Mas de forma nenhuma eu tratei disso com a Cármen Lúcia", afirmou o presidente em exercício.

A pauta da reunião, de acordo com ele, foram a reforma da Previdência e o teto salarial de juízes. Maia voltou a afirmar que a votação da Previdência deve ocorrer ainda em fevereiro.

"Discutimos os temas que têm relação ao Congresso e ao Poder Judiciário. A carreira dos juízes, o projeto de lei que regulamenta a questão do teto dos salários e a reforma da Previdência. Basicamente a conversa foi baseada nesses temas que são de interesse das duas Casas e que geram alguma polêmica. A gente precisa que isso seja construído de forma harmônica entre os dois poderes e assim será feito no caso dessas duas votações, que devem acontecer no início do ano", afirmou Rodrigo Maia.