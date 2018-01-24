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Decisão

Maia diz que não vê impeditivo para posse de Cristiane Brasil

Presidente em exercício se reuniu nesta quarta-feira (24) com a presidente do STF
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 18:26

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 18:26

Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente da República em exercício, deputado Rodrigo Maia, disse nesta quarta-feira que não vê impeditivo para a posse de Cristiane Brasil (PTB-RJ) como ministra do Trabalho. Maia se reuniu com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, em meio à espera da decisão definitiva da ministra sobre a posse.
"Esse é um problema do governo. Certamente a ministra Grace (Mendonça, Advogada-Geral da União) virá tratar desse assunto com a presidente Cármen, então não cabia a mim, apesar de ter minha posição clara de que essa é uma decisão do presidente e que não há nenhum impeditivo para a posse. Mas de forma nenhuma eu tratei disso com a Cármen Lúcia", afirmou o presidente em exercício.
A pauta da reunião, de acordo com ele, foram a reforma da Previdência e o teto salarial de juízes. Maia voltou a afirmar que a votação da Previdência deve ocorrer ainda em fevereiro.
"Discutimos os temas que têm relação ao Congresso e ao Poder Judiciário. A carreira dos juízes, o projeto de lei que regulamenta a questão do teto dos salários e a reforma da Previdência. Basicamente a conversa foi baseada nesses temas que são de interesse das duas Casas e que geram alguma polêmica. A gente precisa que isso seja construído de forma harmônica entre os dois poderes e assim será feito no caso dessas duas votações, que devem acontecer no início do ano", afirmou Rodrigo Maia.
O encontro entre Maia e Cármen durou mais de duas horas e, na saída, Maia foi perguntado se estavam assistindo o julgamento do recurso do ex-presidente Lula, que ocorre nesta quarta-feira no TRF-4, em Porto Alegre. "Eu acho que não tem nem televisão naquela sala", respondeu rindo o presidente.

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