Maia diz que governo ainda não tem 308 votos para Previdência

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) Crédito: Antonio Cruz | Agência Brasil

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou na noite desta quarta-feira, 7, que o governo continua a não ter os 308 novos necessários para a aprovação da reforma da Previdência. A contagem indica que há pouco mais de 250 parlamentares dispostos a aprovar a medida, disse ele após fazer apresentação em evento fechado do BTG Pactual.

Hoje infelizmente ainda não temos os 308 votos, declarou Maia, destacando que a estratégia vai ser construir a maioria na Câmara para conseguir chegar ao número necessários. Uma votação sinalizando que vai perder, há a chance de ter 100 votos ou nem ter quórum, afirmou ao ser perguntado se o governo vai insistir com a votação da reforma mesmo sabendo que não tem os votos necessários.

Sobre a nova mudança do texto da reforma, que reduziu o tempo de contribuição de 25 anos para 15, entre outras medidas, Maia ressaltou que o importante é com este texto dialogar com outras forças políticas que não estão no debate,como os prefeitos e governadores.

O deputado ressaltou que os dirigentes municipais e estaduais têm uma agenda no Congresso de interesse deles e a Previdência é um dos pontos que interessam dentro das conversas de reorganização fiscal destas entidades da federação. Vamos tentar com prefeitos e governadores para ver se encontramos uma agenda em comum, afirmou o presidente da Câmara.

Temos consolidados mais de 250 votos e precisamos agregar outras bases e a base de prefeitos e governadores tem muita força com os deputados. Maia ressaltou que no ano passado o déficit previdenciário dos Estados explodiu, o que fez os governadores reduzirem investimentos em outros itens, como segurança e educação, para cobrir o rombo da Previdência.

O parlamentar citou, entre os exemplos, o caso de Minas Gerais, que registrou déficit previdenciário de R$ 16 bilhões e o do Rio, que bateu em R$ 12 bilhões. Essa sangria fiscal de todos os entes da federação precisa de um debate racional. Maia reforçou que o texto da Previdência será enviado para a votação no próximo dia 20. É uma votação que vai ter muito debate. Vamos dar espaço para a oposição debater de forma transparente, declarou o presidente da Câmara, afirmando ser defensor da igualdade da previdência pública com a privada. Essa reforma trata dessa igualdade. Essa é uma demanda da sociedade.