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Manifestações

Maia critica fala de general Villas Bôas: 'gerou muita especulação'

Presidente da Câmara e pré-candidato ao Planalto pede 'mais cuidado' a comandantes do Exército

Publicado em 04 de Abril de 2018 às 21:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2018 às 21:21
Brasília - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Pré-candidato ao Palácio do Planalto, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), criticou as declarações do comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas. Para ele, as mensagens publicadas no Twitter nesta terça-feira (3) geraram muita especulação e deveriam ser evitadas.
O ideal é que os comandantes, respeitado a hierarquia, tivessem um cuidado maior. Acho que da forma como foi feito, gerou especulação, o que no momento em que o Brasil vive, ou em nenhum momento, mas principalmente neste momento, não é a melhor forma, disse Maia.
Maia também afirmou que o ideal é que, se o Exército quisesse se manifestar sobre a possibilidade de prisão em segunda instância, deveria ter feito de maneira institucional, e não via redes sociais.
Acho que solto, no meio das redes sociais, é que gera interpretações diversas, acho que isso não é bom, principalmente diante do momento que o Brasil vive, afirmou.
Nesta terça-feira (3), na véspera do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Supremo Tribunal federal, o general Villas Bôas afirmou que o Exército não iria aceitar impunidade e iria se manter atento às suas missões institucionais.
A declaração gerou uma série de manifestações, contra e a favor, sobre a postura do general.

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