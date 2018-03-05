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Eleições 2018

Maia confirma pré-candidatura à Presidência do Brasil

Em entrevista a Rádio Bandeirantes, o presidente da Câmara afirmou que 'a população está cansada da polarização entre PT e PSDB'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2018 às 20:44

Publicado em 05 de Março de 2018 às 20:44

Rodrigo Maia, presidente da Câmera dos Deputados Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), confirmou que o DEM deve lançar seu nome ao Palácio do Planalto na convenção do partido marcada para quinta-feira (08).
Segundo Maia, a construção da candidatura "vem acontecendo ao longo dos meses" e só depende, agora, do aval formal da cúpula do partido. "Muitos colegas, parte da sociedade civil, alguns empresários estão vendo nossa gestão na Câmara, essa coragem de enfrentar temas de muitos anos atrás. Agora é esperar a convenção", afirmou, em entrevista ao programa 90 Minutos, do apresentador José Luiz Datena, na Rádio Bandeirantes.
Segundo o deputado, a população "está cansada da polarização entre PT e PSDB", que desde a redemocratização se revezam na Presidência. "As pesquisas mostram uma rejeição contra esses partidos", declarou ele. Maia também afirmou que o próximo presidente terá de ter "coragem para enfrentar temas com pouco apelo popular, como a reforma da Previdência.
Com tom de pré-candidato, ele também abordou outros assuntos como saúde, educação e transporte público. "São milhões de jovens sem estudo, muitos deles no crime. Tem que olhar para essa juventude abandonada que precisa ser recuperada pela sociedade", disse Maia.
 

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