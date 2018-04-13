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Parece a 5ª série

Magno Malta quer mudar de nome

A disputa sobre incluir 'Lula' ou 'Moro' no nome parlamentar - nome que aparece no painel eletrônico da Câmara e no do Senado - ganhou mais um capítulo

Publicado em 12 de Abril de 2018 às 21:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2018 às 21:26
Crédito: Jefferson Rudy | Agência Senado
A disputa sobre incluir "Lula" ou "Moro" no nome parlamentar  nome que aparece no painel eletrônico da Câmara e no do Senado  ganhou mais um capítulo. O senador Magno Malta (PR) quer ver escrito lá: "Magno Moro Bretas Afonso Miller Malta". Ao menos foi isso que o senador registrou em solicitação oficial enviada ao presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE).
Moro é uma referência ao juiz federal Sérgio Moro, que conduz a Operação Lava Jato em Curitiba; Bretas, refere-se a Marcelo Bretas, também juiz federal da Lava Jato, com atuação no Rio de Janeiro; Afonso Miller é o nome do soldado da Polícia Militar do Espírito Santo que morreu após ser baleado por um adolescente.
Eunício Oliveira ainda não respondeu ao pedido, datado de quarta-feira (11) e protocolado somente nesta quinta (12). Se o nome solicitado pelo senador parece muito grande para constar no painel, o regimento apenas confirma a impressão. O artigo 7º diz que "do nome parlamentar não constarão mais de duas palavras, não computadas nesse número as preposições".
O juiz Marcelo Bretas, no entanto, gostou da ideia. Em resposta à publicação de Magno Malta no Twitter, em que informava o pedido para a mudança no nome, Bretas comentou: "respeitosamente, agradeço a gentil homenagem".
A reportagem entrou em contato com todos os integrantes da bancada capixaba na Câmara e no Senado, diretamente ou por meio de suas assessorias. Entre os que responderam, ninguém mais manifestou interesse em alterar o nome.
PROTESTO
A iniciativa partiu de deputados e senadores petistas, no intuito de protestar contra a prisão do ex-presidente Lula. O nome da presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, por exemplo, ficaria "Gleisi Lula Hoffmann".
Não demorou para surgirem reações. O deputado federal Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ) logo pediu para incluir "Moro" no nome. O deputado Capitão Augusto (PR-SP) protocolou pedido de mudança para "Capitão Augusto Bolsonaro". A coisa descambou a tal ponto que na Câmara de Porto Alegre surgiu o vereador "Felipe Lava Jato".
Pelo menos na Câmara dos Deputados a ideia parece que não vai colar. O presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou na quarta-feira que não vai "perder tempo com isso". Procurada pela reportagem, a assessoria de Maia confirmou que ele deve ignorar os pedidos. O regimento da Câmara determina que "o nome parlamentar compor-se-á, salvo quando, a juízo do Presidente, devam ser evitadas confusões, apenas de dois elementos: um prenome e o nome; dois nomes; ou dois prenomes".

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