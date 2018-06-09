Corrida presidencial

Magno Malta ainda não respondeu a convite de Bolsonaro sobre vice

Há tempos, no entanto, senador republicano repete que será candidato à reeleição

Publicado em 09 de Junho de 2018 às 18:55

Redação de A Gazeta

O senador Magno Malta e o deputado federal Jair Bolsonaro na Marcha para Jesus 2018, realizada em São Paulo Crédito: GABRIELA BILO/ESTADÃO
Apesar de já ter dito diversas vezes, inclusive ao Gazeta Online, que mantém sua pré-candidatura ao Senado em meio ao convite para ocupar a vaga de vice na chapa do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), o senador Magno Malta (PR) informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que ainda não deu um "não" oficial ao deputado federal. 
"Eu tenho feito a campanha da minha reeleição de senador, tenho conversado com meu partido, com Bolsonaro, com o Brasil sobre a questão da chapa de Bolsonaro. Nunca me sentei com repórter nenhum para dizer que eu estava definido. Sempre digo que minha vida está nas mãos de Deus, há muita água para correr debaixo da ponte", ressaltou o senador por meio de um áudio enviado por sua assessoria neste sábado (09). 
No entanto, fontes próximas ao senador afirmam que o convite não foi negado porque ainda há chances de Magno aceitar a vice-presidência. Magno estaria tentando reunir pastores evangélicos conhecidos para concorrerem ao Senado, dando assim governabilidade a Bolsonaro. "Caso ele consiga isso e as pesquisas indiquem que ele como vice é importante para Bolsonaro vencer, ele pode aceitar", informou uma fonte. 
O fato de que a cantora gospel Lauriete Rodrigues Malta, também filiada ao PR e esposa de Magno Malta, teria negado o convite do marido para concorrer ao Senado também é negado pela assessoria de Malta. Isso nunca foi cogitado. Ela será candidata a deputada federal, informa a assessoria.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Policial civil é afastada do cargo por suspeita de corrupção e extorsão
Policial civil é afastada do cargo por suspeita de corrupção e extorsão
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Vports
Nova conexão ferroviária no Porto de Vitória vai ajudar a escoar ferro-gusa no ES

