Magno Malta ainda não respondeu a convite de Bolsonaro sobre vice

Apesar de já ter dito diversas vezes, inclusive ao Gazeta Online, que mantém sua pré-candidatura ao Senado em meio ao convite para ocupar a vaga de vice na chapa do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), o senador Magno Malta (PR) informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que ainda não deu um "não" oficial ao deputado federal.
"Eu tenho feito a campanha da minha reeleição de senador, tenho conversado com meu partido, com Bolsonaro, com o Brasil sobre a questão da chapa de Bolsonaro. Nunca me sentei com repórter nenhum para dizer que eu estava definido. Sempre digo que minha vida está nas mãos de Deus, há muita água para correr debaixo da ponte", ressaltou o senador por meio de um áudio enviado por sua assessoria neste sábado (09).
No entanto, fontes próximas ao senador afirmam que o convite não foi negado porque ainda há chances de Magno aceitar a vice-presidência. Magno estaria tentando reunir pastores evangélicos conhecidos para concorrerem ao Senado, dando assim governabilidade a Bolsonaro. "Caso ele consiga isso e as pesquisas indiquem que ele como vice é importante para Bolsonaro vencer, ele pode aceitar", informou uma fonte.
O fato de que a cantora gospel Lauriete Rodrigues Malta, também filiada ao PR e esposa de Magno Malta, teria negado o convite do marido para concorrer ao Senado também é negado pela assessoria de Malta. Isso nunca foi cogitado. Ela será candidata a deputada federal, informa a assessoria.