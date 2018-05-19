Magno e Rose entre os senadores com mais licenças sem justificativa

Ricardo Ferraço, Rose de Freitas e Magno Malta Crédito: Montagem | Gazeta Online

Os senadores capixabas Magno Malta (PR) e Rose de Freitas (Podemos) estão entre os 10 senadores que utilizaram o maior número de licenças sem justificativa desde o início da atual legislatura, em janeiro de 2015 até abril deste ano. De acordo com um levantamento feito pelo portal G1, Magno foi o terceiro mais ausente das sessões deliberativas, com 49 licenças, o que representou 19% do total, enquanto Rose não esteve presente em 36 sessões, o equivalente a 14,2%.

O senador Ricardo Ferraço (PSDB) registrou 10 dias de licença, ou seja, 3,9% das sessões ordinárias, figurando na 27ª posição. Utilizando-se da "licença para atividade parlamentar", os senadores podem faltar a sessão deliberativa sem justificativa e nem desconto no salário. Dos 81 senadores em exercício, somente quatro não solicitaram no período licenças para atividade parlamentar: Reguffe (sem partido-DF), Hélio José (PROS-DF), José Pimentel (PT-CE) e Edison Lobão (MDB-MA). O que mais utilizou este instrumento, por 94 vezes, foi Zezé Perrella (MDB-MG). Isso significa que ele não esteve em 37% das sessões.

Levando em conta que o salário desses parlamentares é de R$ 33,7 mil, cada dia de trabalho corresponde a R$ 1.125,43. No total, houve 1.320 ausências, representando um prejuízo de R$ 1,48 milhão ao Senado. Considerando por período, o mês de junho de 2015 foi o que houve o maior número de registros, com 96 licenças, seguido por setembro de 2017, com 85. O terceiro mês com muitas faltas foi setembro de 2016, mês que antecedeu as eleições municipais, com 67.

FUNDAMENTO

Com base no artigo 13 do Regimento Interno do Senado, os senadores podem requisitar a licença para cumprir "missão política ou cultural de interesse parlamentar, previamente aprovada pela Mesa". Ela não precisa de justificativa, mas os parlamentares também podem comunicar o que farão no período. Em seguida, é necessário que o primeiro vice-presidente da Mesa Diretora autorize o pedido. Hoje, o cargo é ocupado por Cássio Cunha Lima (PSDB-PB).

No entanto, em 191 ocasiões a licença foi gozada, e só depois foi pedida e aprovada, o que contraria o regimento da Casa. Além da licença para atividade parlamentar, os parlamentares podem se ausentar por meio de licença-saúde e ou licença por interesse particular. No entanto, esta última implica em um desconto no salário, proporcional aos dias de ausência.

OUTRO LADO

Por nota, o senador Magno Malta afirmou que suas ausências foram legais e justificadas, pois estava atuando pelas CPIs do Erro Médico e dos Maus-tratos em Crianças e Adolescentes. "Magno sempre votou nas comissões em que é membro titular, como a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e em plenário. É um senador do Brasil com ações em todo território nacional em defesa das suas bandeiras. Sua presença nas CPIs nunca trouxe prejuízo para os trabalhos em plenário", disse o texto.

A senadora Rose de Freitas explicou que muitas de suas ausências foram por conta de compromissos de quando era integrante do Conselho da República e da Comissão de Orçamento. Ela ressaltou ainda que em votações que são simbólicas ou já estão acordadas pelos líderes, considera mais eficaz ir aos ministérios para captar recursos e parcerias de interesse do Estado.

"Todos os recursos que consigo para o Estado são com essas investidas. Não falto por faltar. Há sempre trabalho. E não apresentei justificativa, pois essas agendas estão entre as minhas tarefas. Não temos que nos prender ao cronograma de painel de votação", disse.

Ricardo Ferraço declarou que o papel de um senador não se limita apenas a legislar em Brasília. "Também temos que estar no estado participando de ações que reflitam em benefícios e melhorias para a população, além de fiscalizar a aplicação dos recursos por ele destinado, por exemplo. As ausências em questão não são licenças, mas atividades parlamentares no Espírito Santo, em que ponderei a importância de cada uma. Vale ressaltar que no período citado, entre 2015 e 2018, não tive nenhuma falta não justificada".