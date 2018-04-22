Magistrados entram no alvo de políticos no país

O ministro Luis Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal Crédito: @BlogdoNoblat | Twitter

Já se foram mais de quatro anos desde aquele 17 de março de 2014, quando a então pouco conhecida Operação Lava Jato prendia o doleiro Alberto Youssef. De lá para cá, as investigações avançaram a tal ponto que já foram capazes de condenar não só os operadores, como também ex-ministros, ex-governadores, um ex-presidente da Câmara e um ex-presidente da República, além de alcançar o presidente em exercício.

Como consequência, ou até mesmo como reação, contudo, o Judiciário também acabou se tornando o alvo dos políticos, principalmente em relação às suas sentenças e acórdãos.

Para além do discurso de serem vítimas de perseguição, investigados, réus e condenados têm tentado enquadrar magistrados com punições funcionais por suas decisões judiciais.

Recentemente, um dos homens de confiança de Michel Temer (PMDB), o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, ameaçou apresentar um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, após ele ter determinado a quebra de sigilo do presidente, no inquérito em que ele é investigado. A acusação foi de que as decisões do magistrado revelam suas preferências político-partidárias.

Pouco antes, em janeiro, foi rejeitada uma ação proposta pelo ex-presidente Lula (PT) contra o juiz Sérgio Moro por abuso de autoridade, em razão da condução coercitiva e das interceptações de ligações feitas pelo petista.

Uma tentativa de punição pela divulgação desta gravação telefônica foi feita junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por PT, PSB e PCdoB, para que Moro sofra desde advertência, censura, remoção compulsória, aposentadoria compulsória até exoneração do cargo. O tema deve ser analisado no próximo dia 24.

É fato que, para as instituições, ao encarar casos de corrupção no Brasil, existem pressões para reverter os avanços alcançados, e os interesses contrários são poderosos e têm mais recursos do que a sociedade civil e a Justiça, apontam analistas.

O professor Leon Victor de Queiroz, que é cientista político e pesquisador do Grupo de Estudos sobre Poder Judiciário, Política e Sociedade da UFPE, ressalta que este tipo de comportamento não está restrito à Lava Jato, mas ganha atenção especial por ter lideranças políticas à frente.

Dentro do processo judicial, sempre a parte vencida vai se sentir injustiçada, isso faz parte da própria concepção de Justiça. Mas como o Judiciário começou a incomodar uma categoria que até então era intocada, pois crimes de corrupção são dificílimos de provar por não deixar rastros evidentes, os juízes foram tragados para dentro do miolo da crise, que já está com os três poderes tensionados, afirmou.

EXCESSOS

Também não significa que não haja nenhum abuso, pois eventualmente eles poderão ocorrer, pontua o pesquisador, mas muitas vezes as acusações ficam na seara dos discursos, na tentativa de se desqualificar a Justiça para fugir da condição de acusado.

Professor do mestrado em Sociologia da UVV, Vitor de Ângelo chama a atenção para outro fator que contribui para as tentativas de culpabilizar magistrados, que é o próprio comportamento deles, atuando cada vez mais como participantes da política.

Há uma excessiva politização das próprias decisões judiciais e do comportamento dos ministros, tanto na Corte, como por meio das declarações públicas concedidas. A impressão é que os magistrados, principalmente os ministros do STF, também se contaminaram politicamente pelo ambiente.

Como o cenário é contaminado, é difícil definir onde termina o lado técnico e começa um possível lado político, destaca.