Luto por Camata deixa posse de Casagrande sem músicas

O vice-governador pode comandar o Palácio Anchieta por motivo de viagem ou férias do chefe do Executivo. Gestão pode ser definitiva em caso de morte ou impeachment Crédito: Fernando Madeira

O luto oficial de sete dias decretado na última quarta-feira pelo governo do Estado em função da morte do ex-governador Gerson Camata provocará mudanças na cerimônia de posse do governador eleito Renato Casagrande (PSB) na tarde de amanhã. Sob um decreto de luto, ritos formais são alterados para que fiquem compatíveis com o respeito e o lamento que a formalidade representa, como o hasteamento de bandeiras a meio mastro. Além disso, há restrições para execução de hinos, marchas ou canções pela banda militar. Por conta disso, as solenidades na Assembleia e no Palácio Anchieta serão, pela primeira vez, musicalmente diferentes.

É na sede do Legislativo que o governador é oficialmente empossado. Segundo a chefe do cerimonial do Palácio no próximo governo, Hilda Cabas, durante todo o rito os participantes ouvirão apenas o som de instrumentos como bumbo e tarol para marcação de etapas da solenidade. Não pode haver nada festivo, por isso não haverá música. Ouviremos apenas o hino nacional e o hino do Espírito Santo, explicou.

Já o maestro da banda da PM, capitão Benedito da Silva, entende que as normas para períodos de luto oficial são mais restritas. Embora não haja, segundo ele, uma legislação estadual para as honras militares, seguem-se as regras nacionais. E elas, na visão do capitão, vedam até mesmo o canto.

Decretos e portarias nacionais regulamentam o procedimento dos órgãos de governo em dias de luto oficial. Desde hasteamento e deslocamento de bandeiras ao comportamento da banda de música militar. São vedados quaisquer tipos de instrumento e canto. Isso é bem claro, disse à reportagem.

O maestro explicou, ainda, que quebras de protocolo são atípicas nesses casos. Poderiam acontecer com anuência do governador ou por vontade da família enlutada. O que o decreto prevê é o silêncio, afirmou.

Na posse de Casagrande, não deverá haver silêncio absoluto dos instrumentos musicais. O público ouvirá bumbo, tarol e corneta, objetos usados para marcar deslocamentos das bandeiras e do governador, e para comunicação com a tropa.

O luto também será sinalizado por um lenço de crepe preto, que será atado à lança da bandeira do Estado, conforme prevê o decreto federal de 1972, que estabelece as regras para o período de luto.

Na sede do Executivo estadual, tradicionalmente, o governador é recebido pelos militares com um toque específico. E enquanto ele passa a tropa em revista, a banda executa uma marcha. Desta vez, apenas os três instrumentos básicos serão ouvidos.

A orquestra do Estado, sem relação com a cultura militar, tem apresentação mantida para o Palácio, segundo Hilda Cabas.

Cerimônia

A cerimônia de posse começará às 14h30, na Assembleia Legislativa. Só o governador e o presidente da Assembleia, Erick Musso (PRB), deverão discursar. Após assinar o livro de posse, Renato Casagrande partirá para a sede do governo.

Na entrada, passará as tropas em revista. Dentro do Palácio, o atual governador Paulo Hartung (sem partido), estará lhe aguardando para fazer a transferência da faixa, simbolizando assim a transmissão do comando do Executivo estadual.

Três religiosos

Casagrande discursará novamente no Palácio. Além dele, três religiosos, e não mais dois, como era previsto: Dom Luiz Mancilha, da Igreja Católica; Pastor Marinelshington da Silva, da Assembleia de Deus, e Pastor Doronézio Pedro de Andrade, da Igreja Batista.

O cerimonial quer solenidades objetivas. A previsão é que tudo esteja finalizado às 19 horas.

Cerimônia -A posse

Está marcada para ter início às 14h30 de amanhã, dia 1º, na Assembleia Legislativa. De lá, após formalmente empossado, Renato Casagrande seguirá para o Palácio Anchieta.

Assembleia Legislativa - Posse formal

Cabe aos deputados estaduais empossar o governador. Na Assembleia, Renato Casagrande será chamado ao plenário por uma comissão e assinará o livro de posse.

No Palácio - Transferência da faixa

A cerimônia de transmissão da faixa é um simbolismo. Está previsto que o atual governador Paulo Hartung coloque a faixa de governador em Casagrande. Em seguida, Hartung deixará o Palácio e Casagrande fará discurso.

Previsão

A cerimônia acontecerá no Salão São Tiago, onde 500 cadeiras serão disponibilizadas para o público. Três religiosos vão discursar: Pastor Marinelshington da Silva, da Assembleia de Deus; Pastor Doronézio Pedro de Andrade, da Igreja Batista; e Dom Luiz Mancilha Vilela, da Igreja Católica.

Luto - Sem música

Como o Estado está sob luto oficial por conta da morte do ex-governador Gerson Camata, a banda da PM estará presente, mas não executará hinos e marchas. Apenas bumbo e tarol poderão ser tocados para marcar deslocamentos das bandeiras. Corneta também será usada.