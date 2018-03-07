Lula viu julgamento de habeas corpus no STJ 'com tranquilidade'

Segundo Bonfim, estão descartadas grandes manifestações em caso de prisão de Lula Crédito: Divulgação | Instituto Lula

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva manteve o bom humor e a calma durante o julgamento do habeas corpus apresentado por sua defesa ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). Segundo pessoas que estiveram com Lula nesta terça-feira (6), ele assimilou o resultado com naturalidade, como se já esperasse que o HC seria negado, assumiu compromissos para o futuro próximo e insistiu em levar sua candidatura até as últimas consequências.

Ele estava descontraído e repetiu a disposição de levar a candidatura até o fim, disse Raimundo Bonfim, coordenador da Central de Movimentos Populares(CMP) e da Frente Brasil Popular.

Bonfim esteve com o ex-presidente na sede do Instituto Lula, no bairro do Ipiranga, em São Paulo, durante parte da tarde, enquanto o STJ recusava o pedido de habeas corpus.

Ele lembrou com bom humor que chegou a defender nomes como os de Benedita da Silva e Olivio Dutra para a coordenação da CMP e que passou na rua da casa do meu pai durante a caravana pelo Nordeste. Em momento algum falamos da prisão, disse Bonfim.

Em janeiro, a CMP chegou a propor a realização de um cordão humano em torno do prédio de Lula em São Bernardo para impedir a prisão do ex-presidente mas abandonou a ideia.

Não houve anuência do próprio Lula, afirmou.

Segundo Bonfim, estão descartadas grandes manifestações em caso de prisão de Lula. O que vai ter com certeza são ações. Não será um ato unitário mas se expedirem o mandado de prisão do Lula vai ter reação, disse ele.

De acordo com auxiliares e advogados próximos a Lula, a derrota no STJ já era esperada. O PT aposta todas as fichas no Supremo Tribunal Federal (STF), onde estão prontas para ser julgadas duas ações que tratam sobre a obrigatoriedade de cumprimento de pena depois de condenação em segunda instância. Petistas acreditam que uma nova maioria está se formando no Supremo sobre o tema e a pressão popular e política pode obrigar a presidente da côrte, ministra Cármen Lúcia, a colocar as ações em votação antes que o Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF-4) aprecie os embargos de declaração apresentados pela defesa de Lula.

Em notas divulgadas logo depois da sessão do STJ, o PT e a defesa de Lula cobraram responsabilidade, urgência e compromisso com a Constituição dos ministros do STF.

Caso os embargos sejam rejeitados e o cumprimento de pena em segunda instância mantido, Lula deve ser preso no dia seguinte à sessão do TRF-4, avaliam petistas.