Lula vai entrar para a História como um político corrupto?

Historiador Estilaque Ferreira Crédito: Edson Chagas | Arquivo | GZ

Antes do suicídio, em 1954, Getúlio Vargas era acusado pelo seu principal opositor, Carlos Lacerda, de fazer do país um "mar de lama". Mais tarde, em 1960, Jânio Quadros era eleito ao prometer musicalmente "varrer a corrupção" do Brasil, até então comandado por Juscelino Kubitschek.

Nem Getúlio nem Juscelino são lembrados pela História como grandes corruptos nacionais. Não há indícios de que a memória coletiva associe ambos fortemente ao manuseio de propinas ou a malversação da coisa pública.

Pelo contrário. Ambos são lembrados positivamente, algo do que o ex-presidente Fernando Collor talvez não possa desfrutar em virtude do esquema de corrupção descoberto que levou ao impeachment dele em 1992. Nem Dilma Rousseff (PT) teve a conduta moral tão questionada. O impedimento dela se deu mais por graves problemas administrativos do que pela corrupção propriamente dita.

Mas como a História verá Lula, o metalúrgico que chegou ao Planalto e tornou-se o primeiro ex-presidente condenado do Brasil? Para o historiador Estilaque Ferreira, ainda é cedo para dizer, mesmo com a manutenção, por três votos a zero, da condenação sofrida em primeira instância.

"Um episódio se esclarece mais com o passar do tempo do que pelos próprios historiadores. Por isso, preferimos falar do que já ocorreu. Esse é o nosso método. Ainda mais num caso como esse. Ainda não sabemos a consequência política. Estamos ainda no olho do furacão", disse.

A cautela é necessária até em função dos bons resultados dos governos Lula, da aprovação recorde que ele tinha quando deixou o Planalto e do domínio que ele exerce sobre os demais presidenciáveis nas pesquisas de opinião para o pleito de 2018.

O mensalão é um bom exemplo de como é necessário esperar o tempo decantar os fatos. Até então, o escândalo, que eclodiu em 2005, era considerado o maior crime cometido coletivamente pela cúpula política brasileira. Em 2014, a Operação Lava Jato mostrou que o escândalo anterior era "pequenas causas".

Estilaque destaca, também, que a corrupção que hoje está em evidência é muito semelhante àquela que ampara governos desde o início do século XX.

"A Revolução de 30 colocou no poder uma aliança entre o grande poder e empresas. Emplacou o desenvolvimentismo, sem dúvida. Fomos um dos países do mundo com mais crescimento até 1980. Mas sempre com fortes acusações de corrupção. Essa aliança é quase intrinsecamente corruptora, inclusive no plano mundial. Esse sistema não foi destruído pelos militares, nem após 1980", afirmou.

Perquirir o primeiro momento da convivência harmônica entre o Poder e a corrupção no Brasil levaria às caravelas. Para não ir tão longe, paremos em 1909, quando o então senador pelo Espírito Santo José de Melo Carvalho Muniz Freire propunha ao país o voto secreto e a criação de uma Justiça Eleitoral.

"Ele dizia, em 1909, que o problema do Brasil era a corrupção eleitoral. Sugeria voto secreto e a criação de uma Justiça Eleitoral. Dizia que falava-se muito em reformas dos nossos costumes políticos, mas, para ele, a reforma política do Brasil se daria no dia em que a Justiça colocasse na cadeia quem pratica crimes eleitorais. Em 1909, já havia esse diagnóstico feito por um capixaba", salientou Estilaque.

E essa tradição de corrupção pode ajudar Lula. O historiador Pedro Ernesto Fagundes avalia que acusações contra outras figuras importantes da política nacional dividem o impacto da condenação do petista.