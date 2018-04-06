Lula terá helicóptero em Curitiba para ir do aeroporto até a PF

A Polícia Federal providenciou um helicóptero para levar o ex-presidente Lula do aeroporto de Curitiba até a superintendência do órgão no estado, onde ele ficará preso. Com isso a PF pretende evitar que o ex-presidente corra qualquer risco ao chegar ao local.
Essa seria a primeira vez que um preso na Lava Jato chegaria à sede da PF no Paraná de helicóptero. Os outros alvos da investigação sempre foram em carros escoltados por policiais.
Conforme o jornal "O Globo" informou, a corporação tem se esforçado para dar os sinais de que está disposta a negociar. Um avião da PF está em São Paulo à disposição de Lula caso ele queira se entregar na capital paulista. Até o momento, porém, os policiais não foram procurados pela defesa de ex-presidente para a negociação.
A avaliação da PF é que mesmo que o petista resista e permaneça na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, onde está desde quinta-feira (5), ele será vencido pelo cansaço em alguns dias e terá que se entregar, já que o mandado de prisão está expedido. Avaliam que se Lula ignorar a ordem judicial ele estaria "rasgando a constituição" e se apequenando como ex-presidente e candidato à presidência.