Lula terá helicóptero em Curitiba para ir do aeroporto até a PF

Lula na caravana pelo Nordeste, em início de campanha presidencial para 2018 Crédito: Lula | Facebook | Divulgação

A Polícia Federal providenciou um helicóptero para levar o ex-presidente Lula do aeroporto de Curitiba até a superintendência do órgão no estado, onde ele ficará preso. Com isso a PF pretende evitar que o ex-presidente corra qualquer risco ao chegar ao local.

Essa seria a primeira vez que um preso na Lava Jato chegaria à sede da PF no Paraná de helicóptero. Os outros alvos da investigação sempre foram em carros escoltados por policiais.

Conforme o jornal "O Globo" informou, a corporação tem se esforçado para dar os sinais de que está disposta a negociar. Um avião da PF está em São Paulo à disposição de Lula caso ele queira se entregar na capital paulista. Até o momento, porém, os policiais não foram procurados pela defesa de ex-presidente para a negociação.