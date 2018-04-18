Lula tem passaporte e roupas furtados em Curitiba, diz PT

Lula durante ato em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Crédito: THIAGO BERNARDES/FRAMEPHOTO/AE

O ex-presidente Lula teve o passaporte, roupas e talões de cheques furtados em Curitiba, na madrugada desta terça-feira (17), de acordo com a presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann.

Gleisi pediu que o caso seja apurado com rigor. A Polícia Civil do Paraná confirmou o furto, mas não informou quais itens foram levados, tampouco se os documentos pertenciam ao ex-presidente.

"Estamos muito preocupados com esse caso de furto de objetos pessoais do presidente. Levaram roupas limpas, de cama e já lavadas, cartas, pasta com documentos com talões de cheque e passaporte. Pode ter sido um furto casual, mas estamos preocupados porque pode ser outra coisa" disse Gleisi.

Em nota, a polícia informou que o caso foi registrado no 3º Distrito Policial de Curitiba e que será investigado pela Delegacia de Furtos e Roubos.