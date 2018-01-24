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Julgamento de Lula

Lula pode ser preso? Entenda o que pode acontecer na decisão de hoje

Condenados em segunda instância podem passar a cumprir a execução provisória da pena, mas somente depois que os recursos feitos ao próprio segundo grau, ou seja, ao TRF-4, forem julgados

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 11:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 11:45
"O tribunal não vai prendê-lo, até por coerência. Em momento algum no curso do processo ele foi preso" - Jovacy Peter Filho, advogado e professor da FDV Crédito: Guito Moretto/Agência O Globo
O Tribunal Regional Federal da 4ª região (TRF-4) já informou que, mesmo se tiver a condenação confirmada nesta quarta-feira, Lula não vai ser preso imediatamente. Condenados em segunda instância podem passar a cumprir a execução provisória da pena, mas somente depois que os recursos feitos ao próprio segundo grau, ou seja, ao TRF-4, forem julgados. Faltariam, então, vários passos para isso: a publicação do acórdão com a decisão da 8ª Turma, o julgamento dos recursos e a publicação destes. 
Advogado e professor de Direito Penal da FDV, Jovacy Peter Filho acredita, no entanto, que o ex-presidente não vai ser preso. Na minha opinião, o tribunal não vai prendê-lo, até por coerência, porque em momento algum no curso do processo ele foi preso, argumentou.
A execução provisória da pena, apesar de ter sido chancelada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), não é regra. O entendimento mais comum é de que a medida deve ser avaliada caso a caso.
O próprio Ministério Público Federal já disse não ver, no momento, motivos para tal. O procurador regional da República Maurício Gotardo Gerum, que deve defender o aumento da pena de Lula durante o julgamento, divulgou nota na última quinta-feira informando que avalia não haver razões para formalizar pedido de prisão contra o ex-presidente. Para Gerum, em caso de condenação dos réus da referida ação penal, qualquer medida relativa ao cumprimento de pena seguirá o normal andamento da execução penal, não havendo razões para precipitá-la.
Quando condenou Lula na primeira instância, o juiz Sérgio Moro chegou a mencionar a possível decretação da prisão preventiva do ex-presidente, mas, por prudência, recuou. (...) até caberia cogitar a decretação da prisão preventiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entretanto, considerando que a prisão cautelar de um ex-presidente da República não deixa de envolver certos traumas, a prudência recomenda que se aguarde o julgamento pela Corte de Apelação antes de se extrair as consequências próprias da condenação, escreveu o magistrado na sentença.
Na ocasião, o juiz também determinou que Lula fique impedido de ocupar cargo ou função pública por um período de sete anos. Esse dispositivo, no entanto, somente vai valer depois que o caso transitar em julgado, ou seja, quando não for mais possível recorrer da decisão. Mas aí tem STJ, STF. Estima-se uns quatro anos de tramitação do processo, pontuou Peter Filho.
Se o cumprimento da execução provisória da pena não é uma certeza, depois do trânsito em julgado, em tese, não há para onde correr.
O ex-presidente, no entanto, já tem 72 anos. Questionado sobre a possibilidade de a idade avançada livrar Lula do cárcere, no caso de a condenação ser mantida, o professor da FDV lembra do caso do deputado federal Paulo Maluf (PP-SP). Aos 86 anos e com problemas de saúde, ele cumpre pena definitiva de sete anos e nove meses por lavagem de dinheiro. A defesa do parlamentar já pediu que ele passasse à prisão domiciliar, mas a Justiça negou sob o argumento de que Maluf pode receber cuidados médicos mesmo no Presídio da Papuda, em Brasília. Bonecos infláveis do ex-presidente Lula com roupa de presidiário não são argumentos jurídicos.

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