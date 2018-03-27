Lula pode ser candidato à Presidência? Veja perguntas e respostas

Após os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) negarem pedido de absolvição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), condenado a 12 anos e um mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá (SP), o petista poderá ser candidato à Presidência? Veja perguntas e respostas.

O ex-presidente Lula Crédito: Divulgação | Instituto Lula

A decisão do TRF-4 torna Lula ficha-suja?

Tecnicamente, Lula se tornou inelegível, com a confirmação da condenação de janeiro por um colegiado de desembargadores, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que confirmou a sentença aplicada na primeira instância pelo juiz Sérgio Moro e ainda aumentou a pena para 12 anos e um mês. Um dos efeitos dessa condenação é a inelegibilidade.

O que falta para a decisão ser oficial?

Falta a publicação do acórdão, uma espécie de resumo da decisão dos três desembargadores responsáveis pela análise do processo. O prazo para que isso ocorra é de dez dias. Depois a defesa pode apresentar os embargos dos embargos". Esse recurso, porém, costuma ser negado de imediato. Depois disso, o processo acaba no TRF-4.

Ficha-suja, ele pode ser candidato?

Mesmo com Lula condenado, o PT pode pedir o registro da candidatura. Terá que apresentar certidões criminais. O TSE vai analisar a documentação. O tribunal pode até mesmo negar de ofício, se constatar que não cumpre os requisitos da lei. Ou se for provocado por concorrentes, partidos ou MP. Em todo caso, é aberta oportunidade de defesa e cabe recurso no próprio TSE.

O ex-presidente pode ir ao STF para ser candidato?

Lula pode apresentar um recurso ao STF caso alegue que algum direito constitucional está sendo ferido. O TSE pode conceder efeito suspensivo ou não. Na primeira hipótese, ele se mantém candidato até o STF julgar o recurso. Se não for concedida a suspensão, Lula só poderá continuar concorrendo se a mais alta Corte do país der uma liminar permitindo isso.

Após o acórdão ser publicado, ele será preso?