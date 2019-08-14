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Lava Jato

Lula pede que Supremo reconheça suspeição de procuradores

A defesa do ex-presidente também pede a nulidade dos processos contra o petista

Publicado em 14 de Agosto de 2019 às 05:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2019 às 05:09
Lula pede que supremo reconheça suspeição de procuradores Crédito: José Cruz/Agência Brasil | Arquivo
A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva protocolou, na segunda-feira (12), um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, pedindo que os ministros reconheçam suspeição dos procuradores da Lava Jato e a nulidade dos processos contra o petista.
No texto, os advogados do ex-presidente pedem também a concessão de liminar para determinar o "imediato restabelecimento da liberdade plena" do petista.
Os advogados de Lula dizem que é "imperioso" que o STF "estabeleça limites claros ao exercício acusatório".

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