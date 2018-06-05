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Suspensão de pena

Lula pede a STJ e STF que garantam direito de recurso em liberdade

Ex-presidente entrou com medidas cautelares no STJ e no STF requerendo a suspensão da execução da pena de 12 anos e um mês no caso triplex

Publicado em 05 de Junho de 2018 às 19:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2018 às 19:06
O ex-presidente Lula Crédito: Divulgação | Instituto Lula
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal a suspensão da execução da pena no caso triplex, em que cumpre 12 anos e 1 mês de prisão.
Os pedidos cautelares se deram no âmbito dos recursos especial e extraordinário, que o petista ainda pode apresentar às cortes Superior e Suprema, contra a condenação imposta pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
Em seus novos apelos, o ex-presidente volta a evocar a suspeição do juiz federal Sérgio Moro na condução do caso triplex e alegar inocência no processo em que foi sentenciado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro por supostas propinas de R$ 2,2 milhões da OAS.
Também argumentam que Lula foi preso antes de seu último apelo contra o acórdão da sentença do Tribunal da Lava Jato, no dia 6 de abril.
Para os advogados, ademais, trata-se de pré-candidato à Presidência da República que, além de ver sua liberdade tolhida indevidamente, corre sérios riscos de ter, da mesma forma, seus direitos políticos indevidamente cerceados, o que, em vista do processo eleitoral em curso, mostra-se gravíssimo e irreversível.

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