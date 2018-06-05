Lula pede a STJ e STF que garantam direito de recurso em liberdade

O ex-presidente Lula Crédito: Divulgação | Instituto Lula

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal a suspensão da execução da pena no caso triplex, em que cumpre 12 anos e 1 mês de prisão.

Os pedidos cautelares se deram no âmbito dos recursos especial e extraordinário, que o petista ainda pode apresentar às cortes Superior e Suprema, contra a condenação imposta pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

Em seus novos apelos, o ex-presidente volta a evocar a suspeição do juiz federal Sérgio Moro na condução do caso triplex e alegar inocência no processo em que foi sentenciado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro por supostas propinas de R$ 2,2 milhões da OAS.

Também argumentam que Lula foi preso antes de seu último apelo contra o acórdão da sentença do Tribunal da Lava Jato, no dia 6 de abril.