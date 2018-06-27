Lula não vai sair da cadeia até agosto

Lula cumpre pena na superintendência da Polícia Federal em Curitiba há 80 dias Crédito: Divulgação | Instituto Lula

Os recursos com pedido de liberdade para o ex-presidente Lula (PT) vão ficar parados, a partir de agora, no Supremo Tribunal Federal (STF), e só voltarão a ser analisados a partir de agosto. Preso há 80 dias, a defesa de Lula fez um pedido de suspensão dos efeitos da condenação do petista, para poder liberá-lo da cadeia e interromper sua inelegibilidade. Esta medida cautelar foi solicitada através do recurso extraordinário que tenta reverter a condenação no caso do triplex do Guarujá, no âmbito da Operação Lava Jato.

antes deste recurso chegar ao STF, é preciso que cumpra uma série de requisitos e seja autorizado pelo tribunal de segunda instância, no caso, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). Na última sexta-feira (22), o TRF-4 entendeu que não era o caso de remetê-lo ao Supremo, porque ele não tratava de questões constitucionais, e com base nisso, o ministro Edson Fachin considerou que não havia condições de julgar este pedido para suspender os efeitos da condenação. No entanto,, é preciso que cumpra uma série de requisitos e seja autorizado pelo tribunal de segunda instância, no caso, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). Na última sexta-feira (22), o TRF-4 entendeu que não era o caso de remetê-lo ao Supremo, porque ele não tratava de questões constitucionais, e com base nisso, o ministro Edson Fachin considerou que não havia condições de julgar este pedido para suspender os efeitos da condenação.

Em uma nova investida, os advogados de Lula apresentaram um agravo em recurso extraordinário, recurso que tenta mudar o entendimento do TRF-4, para que o Supremo possa julgar o recurso extraordinário. Fachin decidiu, na última segunda-feira (25), que esta análise seja feita pelo plenário da Corte, que entra em recesso na próxima segunda-feira (2 de julho) e terá sua próxima sessão plenária somente em 1º de agosto. Ainda assim, não há data prevista para o plenário julgar, pois dependerá de quando a presidente Cármen Lúcia irá pautá-lo.

Quando os ministros voltarem do recesso, a defesa de Lula já estará em uma corrida contra o relógio, já que o dia 15 de agosto é o último dia para os partidos registrarem os candidatos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O petista planeja disputar a Presidência da República.

TENTATIVAS

O recurso extraordinário, que Lula tenta que seja admitido pelo STF, é mais um entre uma gama de tentativas para derrubar sua condenação em primeira e segunda instância. A defesa do ex-presidente já tentou evitar sua prisão, sem sucesso, por meio de embargos de declaração, em seguida pelos "embargos dos embargos", e ainda por habeas corpus preventivos, que foram negados no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no STF. Ele está preso desde 7 de abril, após o julgamento dos embargos de declaração pelo TRF-4.

Para o doutor em Direito e professor da Ufes, Ricardo Gueiros, mesmo após o recesso forense, há poucas chances de que a defesa de Lula tenha sucesso com os recursos apresentados.

"Em geral, é muito difícil conseguir passar por esse filtro de admissibilidade e chegar ao STF com o recurso extraordinário, pois os tribunais superiores não servem como revisores das decisões, não reanalisam os fatos, a culpabilidade. Tão difícil quanto fazer seu recurso chegar lá, é conseguir o efeito suspensivo, pois a regra geral, não só do processo penal, é que os recursos a tribunais superiores não suspendam aquilo que já se acabou de decidir", comentou.

Esta suspensão dos efeitos da condenação, que a defesa tenta obter, tem dois objetivos, conforme explica o advogado especialista em Direito Penal, Jovacy Peter Filho: que seja restituída a liberdade de Lula e que se permita que ele registre a candidatura.

"Essa suspensão é uma ficção jurídica, que é possível ocorrer no processo, para que enquanto a Justiça não julga o recurso que pede a absolvição, é como se ficticiamente essa condenação não existisse. Não é algo comum de ser concedido em instâncias superiores. É uma possibilidade que existe para quando há uma flagrante violação à regra constitucional", descreve.

Em geral, é muito difícil conseguir passar por esse filtro de admissibilidade e chegar ao STF com o recurso extraordinário, pois os tribunais superiores não servem como revisores das decisões, não reanalisam os fatos, a culpabilidade Ricardo Gueiros - Doutor em Direito e professor da Ufes

Os especialistas explicam que o pedido de efeito suspensivo de uma condenação é muito comum de ser concedido na Justiça Eleitoral, por exemplo. Quando um prefeito é condenado à cassação, mas ainda cabe recurso, a Justiça costuma suspender os efeitos da condenação à perda do cargo, para que ele continue no mandato até que os recursos sejam julgados em definitivo, ou seja, no mérito.

Enquanto o Supremo não julgar o recurso extraordinário, a defesa de Lula também deve utilizar outras estratégias junto à Justiça Eleitoral, lembra Jovacy.

Essa suspensão é uma ficção jurídica, que é possível ocorrer no processo, para que enquanto a Justiça não julga o recurso que pede a absolvição, é como se ficticiamente essa condenação não existisse. Não é algo comum de ser concedido em instâncias superiores Jovacy Peter Filho - Advogado especialista em Direito Penal





"O PT tem manifestado que vai fazer o pedido de registro no TSE. A defesa pode argumentar que enquanto não houver a decisão final sobre o recurso extraordinário, que o registro seja liberado", aponta.

ENTENDA

O que já foi feito

Embargos

O embargos de declaração foram a primeira tentativa para derrubar sua condenação em primeira e segunda instância. O recurso foi negado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) em março. Depois, a defesa ainda tentou os "embargos dos embargos", que também não teve sucesso.

Habeas corpus

A defesa de Lula apresentou habeas corpus preventivos ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e ao Supremo Tribunal Federal (STF) para impedir a execução da pena. Os dois tribunais negaram o pedido.

Os últimos recursos

Recurso extraordinário

Apresentado ao STF, o recurso discute as questões constitucionais da condenação. Mas antes de chegar no Supremo, precisa cumprir uma série de requisitos, e que o tribunal de segunda instância autorize.

Suspensão dos efeitos