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Depoimento

Lula não deixará prisão para depor como testemunha de Cabral

Pedido partiu da defesa e depoimento está mantido amanhã na sede da Polícia Federal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2018 às 00:42

Publicado em 05 de Junho de 2018 às 00:42

Crédito: REUTERS/Paulo Whitaker
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não deixará a sede da Polícia Federal (PF) em Curitiba, onde está preso desde o dia 7 de abril, para prestar depoimento como testemunha do ex-governador Sérgio Cabral. A pedido da defesa, Lula não se deslocará até o prédio da Justiça Federal, e seu depoimento será prestado ao juiz Marcelo Bretas na própria PF.
Marcado há duas semanas, o depoimento acontece nesta terça-feira. O pedido para que Lula não deixasse a PF partiu de seus advogados, e foi aceito pelo Ministério Público Federal. Desde a determinação de sua prisão, o presidente tem demonstrado preocupação em evitar exposição de sua imagem como presidiário. Essa já havia sido a preocupação da defesa na ocasião em que Lula se entregou à Justiça, quando passou cerca de 48 horas entrincheirado no prédio do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo.
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Para o depoimento de Lula na PF, equipamentos de videoconferência já foram levados para o prédio da Polícia Federal. Cabral foi autorizado a deixar o complexo penitenciário de Bangu para acompanhar o depoimento de Lula na sala de videoconferência com Bretas.
Lula é testemunha de defesa de Cabral no processo da Operação Unfair Play, em que o ex-governador é acusado de participar de um esquema de compra de votos para fazer do Rio de Janeiro a sede da Olimpíada em 2016. É a mesma ação penal que levou à prisão do então presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Carlos Arthur Nuzman.

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