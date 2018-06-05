Lula não deixará prisão para depor como testemunha de Cabral

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O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não deixará a sede da Polícia Federal (PF) em Curitiba, onde está preso desde o dia 7 de abril, para prestar depoimento como testemunha do ex-governador Sérgio Cabral. A pedido da defesa, Lula não se deslocará até o prédio da Justiça Federal, e seu depoimento será prestado ao juiz Marcelo Bretas na própria PF.

Marcado há duas semanas, o depoimento acontece nesta terça-feira. O pedido para que Lula não deixasse a PF partiu de seus advogados, e foi aceito pelo Ministério Público Federal. Desde a determinação de sua prisão, o presidente tem demonstrado preocupação em evitar exposição de sua imagem como presidiário. Essa já havia sido a preocupação da defesa na ocasião em que Lula se entregou à Justiça, quando passou cerca de 48 horas entrincheirado no prédio do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo.

Para o depoimento de Lula na PF, equipamentos de videoconferência já foram levados para o prédio da Polícia Federal. Cabral foi autorizado a deixar o complexo penitenciário de Bangu para acompanhar o depoimento de Lula na sala de videoconferência com Bretas.