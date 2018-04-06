Lula está reunido com advogados e mantém posição de não se entregar

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está reunido com advogados na tarde desta sexta-feira (06), no Sindicato dos Metalúrgicos, na região do ABC paulista. Mas, segundo interlocutores ouvidos pelo jornal "Folha de S.Paulo", ele mantém sua posição e vai sugerir que o busquem em São Bernardo do Campo em vez de se apresentar à Polícia Federal (PT). Aliados afirmam que ele não está se negando a cumprir a ordem de prisão. Só espera que a PF o busque.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acena para militantes concentrados em frente ao prédio do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, na madrugada desta sexta-feira, após o juiz Sérgio Moro determinar a prisão do petista Crédito: Werther Santana/AE

Um pronunciamento do ex-presidente é esperado para acontecer antes das 17h, prazo dado pelo juiz Sergio Moro para que ele se apresente à PF. Mais cedo, o presidente estadual do PT em São Paulo, Luiz Marinho, afirmou que Lula falaria por volta das 16h, o que ainda não aconteceu.

Por volta das 15h30, a Polícia Federal informou à GloboNews que a defesa do ex-presidente ainda não havia entrado em contato.