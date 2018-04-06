Lula está reunido com advogados e mantém posição de não se entregar

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está reunido com advogados na tarde desta sexta-feira (06), no Sindicato dos Metalúrgicos, na região do ABC paulista. Mas, segundo interlocutores ouvidos pelo jornal "Folha de S.Paulo", ele mantém sua posição e vai sugerir que o busquem em São Bernardo do Campo em vez de se apresentar à Polícia Federal (PT). Aliados afirmam que ele não está se negando a cumprir a ordem de prisão. Só espera que a PF o busque.
Um pronunciamento do ex-presidente é esperado para acontecer antes das 17h, prazo dado pelo juiz Sergio Moro para que ele se apresente à PF. Mais cedo, o presidente estadual do PT em São Paulo, Luiz Marinho, afirmou que Lula falaria por volta das 16h, o que ainda não aconteceu.
Por volta das 15h30, a Polícia Federal informou à GloboNews que a defesa do ex-presidente ainda não havia entrado em contato.
O delegado Igor Romário de Paula, da PF em Curitiba, confirmou que não há tempo hábil para que Lula se entregue na cidade. A expectativa é de que o ex-presidente se entregue à PF em São Paulo até as 17h desta sexta e que os policiais não façam nenhuma intervenção antes desse horário. Mas a intenção é que a prisão seja cumprida de qualquer forma. Não deverá ser necessário o uso de algemas, mesmo que o prazo dado pelo juiz Sergio Moro seja descumprido.