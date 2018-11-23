Lula e Dilma viram réus por suspeita de organização criminosa

O juiz Vallisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal em Brasília, abriu nesta sexta-feira, 23, ação contra os ex-presidentes Lula e Dilma, os ex-ministro Antônio Palocci Filho e Guido Mantega e, ainda, contra o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto, por organização criminosa.

Segundo a acusação, os réus (até o ano de 2016) integravam organização criminosa quando de suas respectivas atuações como membros do Partido dos Trabalhadores (PT) e ainda por meio de condutas ligadas a exercício de mandatos como Presidentes da República, Ministros de Estados e de integrante do referido Partido (o último), tendo sido cometidos diversos crimes contra a Administração Pública (entre os quais corrupção) e lavagem de dinheiro relacionados com o Ministério de Minas e Energia, Petrobrás, Construtoras Odebrecht, Andrade Gutierrez, OAS e UTC, e J&F/BNDES.