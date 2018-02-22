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Correspondências

Lula diz que recebe cartas de companheiras que querem cuidar dele

Viúvo há um ano, ex-presidente diz que responde as correspondências
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2018 às 23:30

Publicado em 21 de Fevereiro de 2018 às 23:30

O ex-presidente contou, nas redes sociais, que responde as correspondências: educadamente Crédito: Divulgação | Instituto Lula
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta terça-feira (21), que recebe cartas de mulheres interessadas em cuidar dele. Lula está viúvo há um ano, quando a ex-primeira-dama Marisa Letícia teve confirmada a morte em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). O ex-presidente contou, nas redes sociais, que responde as correspondências: educadamente.
A informação de que Lula recebia as cartas foi publicada pela revista Época no início do mês. Em média, cinco correspondências chegam por dia ao ex-presidente.
O meu relacionamento é só político. Eu tenho 72 anos e a minha prioridade é cuidar da minha saúde. Tenho recebido cartas de companheiras que querem cuidar de mim. Respondo educadamente, escreveu Lula no Twitter.
O ex-presidente costuma citar Marisa Letícia em suas publicações na rede social. No dia 3 de fevereiro, quando completou um ano da morte da ex-primeira-dama, Lula homenageou a companheira. Ele escreveu que se tiver céu a Marisa tá lá.

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