Lula diz que recebe cartas de companheiras que querem cuidar dele

O ex-presidente contou, nas redes sociais, que responde as correspondências: educadamente Crédito: Divulgação | Instituto Lula

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta terça-feira (21), que recebe cartas de mulheres interessadas em cuidar dele. Lula está viúvo há um ano, quando a ex-primeira-dama Marisa Letícia teve confirmada a morte em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). O ex-presidente contou, nas redes sociais, que responde as correspondências: educadamente.

A informação de que Lula recebia as cartas foi publicada pela revista Época no início do mês. Em média, cinco correspondências chegam por dia ao ex-presidente.

O meu relacionamento é só político. Eu tenho 72 anos e a minha prioridade é cuidar da minha saúde. Tenho recebido cartas de companheiras que querem cuidar de mim. Respondo educadamente, escreveu Lula no Twitter.