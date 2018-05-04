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Prisão

Lula diz a Gleisi que está 'desconjurado'

O ex-presidente recebeu a visita da senadora e também do ex-governador da Bahia e possível plano B do PT na corrida ao Planalto, Jaques Wagner

Publicado em 03 de Maio de 2018 às 22:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2018 às 22:12
Segundo Gleisi, o ex-presidente disse a ela que está desconjurado com a situação de seu isolamento no cárcere da Lava Jato Crédito: Divulgação | Instituto Lula
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso e condenado na Operação Lava Jato, recebeu nesta quinta-feira (3), a visita de dois amigos, o ex-governador da Bahia, e possível plano B na corrida ao Planalto do PT, Jaques Wagner; e a presidente do partido, senadora Gleisi Hoffmann.
Os dois estiveram com o petista durante uma hora na cela especial reservada para ele na sede da Polícia Federal em Curitiba  o berço da Lava Jato , no final da tarde.
Por um acordo entre a família, a defesa e a PF, ficou ajustado que nas quintas-feiras, dia reservado para as visitas de família, a hora final poderá ser usada para visitas de amigos autorizadas pelo ex-presidente.
Segundo Gleisi, o ex-presidente disse a ela que está desconjurado com a situação de seu isolamento no cárcere da Lava Jato. Gleisi foi a primeira a ver Lula.
Pelo acordo, cada amigo visita o petista individualmente e divide o tempo de forma igual.
Jaques Wagner, o segundo a visitar o petista, disse a jornalistas na saída da PF que Lula está extremamente indignado com a injustiça praticada contra ele.
A esperança dos brasileiros está enjaulada num quarto aqui na Polícia Federal, disse o ex-governador da Bahia, cotado como possível substituto do ex-presidente para as eleições presidenciais.
Jaques, que provocou protestos de petistas na última terça-feira, 1, ao falar sobre alternativas caso Lula não consiga disputar a eleição, minimizou hoje a polêmica. Vamos com ele (Lula) até o final da linha.
Questionado por jornalistas sobre as conversas com o pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, Gleisi interferiu e disse que Ciro não é a pauta do PT, nem foi da conversa (com Lula).

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