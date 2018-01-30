Lula divulga convite para missa de um ano de morte de Dona Marisa

Lula e Marisa Crédito: Facebook

O ex-presidente Lula publicou nesta terça-feira (30) um convite para a missa de um ano da morte da mulher dele, a ex-primeira-dama Marisa Letícia. "Um ano de saudade", escreveu ele na legenda do convite que tem a foto dela. A cerimônia será realizada no próximo dia 3 de fevereiro, no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo.

Marisa Letícia morreu no dia 3 de fevereiro de 2017, após pouco mais de 10 dias de internação. Ela sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), decorrente do rompimento de um aneurisma que ela tinha no cérebro, diagnosticado há cerca de onze anos. Na época, Dona Marisa teve órgãos doados, após consentimento da família.