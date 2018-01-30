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"Um ano de saudade"

Lula divulga convite para missa de um ano de morte de Dona Marisa

Cerimônia será realizada no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2018 às 19:24

Publicado em 30 de Janeiro de 2018 às 19:24

Lula e Marisa Crédito: Facebook
O ex-presidente Lula publicou nesta terça-feira (30) um convite para a missa de um ano da morte da mulher dele, a ex-primeira-dama Marisa Letícia. "Um ano de saudade", escreveu ele na legenda do convite que tem a foto dela. A cerimônia será realizada no próximo dia 3 de fevereiro, no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo.
Marisa Letícia morreu no dia 3 de fevereiro de 2017, após pouco mais de 10 dias de internação. Ela sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), decorrente do rompimento de um aneurisma que ela tinha no cérebro, diagnosticado há cerca de onze anos. Na época, Dona Marisa teve órgãos doados, após consentimento da família.
Ainda nesta terça-feira (30), a defesa do ex-presidente entrou com pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ) para que o petista não seja preso depois que se esgotarem os recursos no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) contra a condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é de que as penas comecem a ser cumpridas depois de confirmada a condenação por um tribunal de segunda instância.

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