Lula, Dirceu e PT dividiam propinas, diz ex-diretor da Petrobrás

O ex-diretor de Serviços da Petrobrás Renato Duque afirmou ao juiz federal Sérgio Moro, da Operação Lava Jato em Curitiba, nesta sexta-feira (3) que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-ministro José Dirceu e o PT dividiram os dois terços da propina arrecadada com os contratos de plataformas para exploração do petróleo do pré-sal da Sete Brasil.

Ele (Palocci) não concordou e está determinando a divisão de 1/3 e 2/3. Um terço para a Casa e dois terços para o partido, teria dito Vaccari a Duque. Casa era o nome usado para a propina destinada aos executivos da Petrobrás e da Sete Brasil. Esses dois terços para o partido seriam divididos entre Lula, José Dirceu e o partido.

Segundo o ex-diretor, ele ouviu isso de João Vaccari Neto, o ex-tesoureiro do PT, que era o homem do partido responsável pela arrecadação de propina da parte política nos contratos da Sete Brasil. Vaccari teria dito que o ex-ministro Antonio Palocci era o responsável pelo acerto e dava as coordenadas.

Quem está cuidando desse assunto é o doutor Antônio, se referindo a Palocci, teria dito Vaccari, quando consultado sobre a forma de divisão da propina entre os políticos e os executivos da Petrobrás e da Sete  entre eles, Duque.

Lula, quem cuidaria (do dinheiro da propina) seria Palocci. Zé Dirceu receberia através da Engevix, o agente seria o Milton Pascowicht e o partido seria por conta do Vaccari.

Duque diz que a propina era institucionalizado. Todos os estaleiros pagaram, afirmou o ex-diretor, multi condenado na Lava Jato, que teve seus acordos de colaboração premiada rejeitados pelo Ministério Público Federal e passou a colaborar diretamente com a Justiça.

Os contratos de plataformas feitos a partir de 2011 envolveria propina de 1% com os estaleiros Jurong, Brasfels, Enseada do Paraguaçu, Ecovix e Atlântico Sul.

Duque confessou a Moro que recebeu cerca de US$ 3,8 milhões de propinas do negócio da Jurong com a Sete Brasil. O dinheiro foi pago em uma conta aberta em Milão, no banco Kramer.

Segundo ele, os pagamentos da Jurong e dos estaleiro internacionais foram destinados aos executivos da Petrobrás e da Sete Brasil, chamado por eles de Casa. O valor dos 2/3 para o PT seria bancado pelos estaleiros criados pelas empreiteiras brasileiras, como os da Odebrecht, OAS e UTC, que teria pago Lula.

Além de apontar que a propina de Lula foi paga pelo estaleiro liderado pela Odebrecht, ele explicou que a parte destinada a Dirceu saiu do estaleiro da Engevix e o montante para o PT saiu do estaleiro da Queiroz Galvão e Casmargo Corrêa.

DEPOIMENTOS

Nesta sexta-feira (3), o juiz da Lava Jato ouviu depoimentos de quatro réus do terceiro processo a ser julgado na Lava Jato envolvendo o bilionário negócios dos 21 navios-sondas da Sete Brasil contratados pela Petrobrás à partir de 2011. O caso é o da Jurong, que tem R$ 2,1 bilhão em contratos com a estatal e envolveria propina de US$ 18,8 milhões.

O cálculo toma como base a propina de 1% nos contratos confessa por empresas e pelos agentes públicos da Petrobrás e por dois ex-executivos da Sete Brasil em suas delações premiadas.