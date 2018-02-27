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Polícia Federal

Lula depõe sobre mesada da Odebrecht para seu irmão

Ex-presidente negou recebimento de benefício por Frei Chico
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2018 às 10:15

Publicado em 27 de Fevereiro de 2018 às 10:15

O ex-presidente Lula Crédito: Ricardo Stuckert
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou depoimento nesta segunda-feira à Polícia Federal (PF) em inquérito que investiga o pagamento pela construtora Odebrecht de uma mesada no valor de R$ 5 mil para o seu irmão Frei Chico. As informações são do G1.
O depoimento, ocorrido na sede da Superintendência da PF em São Paulo, teria durado duas horas. Lula teria negado o pagamento da quantia a seu irmão.
Os executivos da Odebrecht Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho e Alexandrino de Salles Ramos Alencar, que fizeram acordo de delação premiada, disse que a empreiteira pagou uma espécie de mesada ao irmão de Lula por um período de 13 anos. Os pagamentos, iniciados em 2003, chegaram a R$ 5 mil por mês e eram feitos pelo "prestígio" do irmão do então presidente.
Segundo Alencar, Lula sempre soube dos pagamentos, apesar dos valores serem repassados por uma iniciativa da Odebrecht.
 

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