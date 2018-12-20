Lula confunde direito à ampla defesa com defesa ilimitada, diz Dodge

A procuradora da República Raquel Dodge Crédito: André Borges/ Estadão

Raquel Dodge, se manifestou nesta quarta-feira (19), mais uma vez para que seja mantida a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado na Operação Lava Jato e encarcerado desde abril na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. O parecer foi apresentado em um dos pedidos de liberdade do petista que tramitam no Supremo Tribunal Federal. A procuradora-geral da República,, se manifestou nesta quarta-feira (19), mais uma vez para que seja mantida a prisão do ex-presidente Luiz Inácioda Silva, condenado na Operaçãoe encarcerado desde abril na Superintendência daem Curitiba. O parecer foi apresentado em um dos pedidos de liberdade do petista que tramitam no

Nele, Raquel afirma que Lula confunde direito à ampla defesa com direito à defesa ilimitada, exercida independentemente de sua utilidade prática para o processo, em razão do mero querer das partes, afirmou a chefe da Procuradoria.

Petrobras, e ainda atuou para que seus efeitos se perpetuassem. Segundo Raquel, o petista, sentenciado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá, valeu-se do cargo e da posição no cenário político nacional para orquestrar todo o esquema de arrecadação de propinas oriundas da, e ainda atuou para que seus efeitos se perpetuassem.

O parecer diz ainda que o ex-presidente foi eleito em 2002 com um ferrenho discurso anticorrupção, alardeando sua honestidade e prometendo combate aos dilapidadores dos cofres públicos, e que tais fatos elevam sobremaneira o grau de censurabilidade da conduta de Lula, devendo ser punido à altura.

A procuradora apontou ainda que os crimes pelos quais Lula foi condenado são parte de um nefasto esquema ilícito que vitimou a Petrobrás, que só assumiu grandes proporções em razão da atuação do ex-presidente, comprometida com seus interesses particulares.

RIGOR

República sejam tratados do mesmo modo que os desvios praticados por qualquer outro agente público. A responsabilidade e o poder associados à figura do presidente da República não apenas sugerem, mas impõem que eventuais crimes de corrupção por ele praticados sejam punidos com um rigor acima da média. Para Raquel, não há como se sustentar que os desvios de conduta praticados por um presidente dasejam tratados do mesmo modo que os desvios praticados por qualquer outro agente público. A responsabilidade e o poder associados à figura do presidente da República não apenas sugerem, mas impõem que eventuais crimes de corrupção por ele praticados sejam punidos com um rigor acima da média.

PGR afirmou que há material probatório farto nos autos da ação penal do triplex, no sentido de que o Grupo OAS concedeu a Luiz Inácio Lula da Silva a posse e propriedade de fato apartamento 164-A, triplex, no Condomínio Solaris, no Guarujá/SP, bem como a respectiva reforma para adaptá-lo aos interesses do beneficiário. A chefe daafirmou que há material probatório farto nos autos da ação penal do triplex, no sentido de que o Grupo OAS concedeu a Luiz Inácio Lula da Silva a posse e propriedade de fato apartamento 164-A, triplex, no Condomínio Solaris, no Guarujá/SP, bem como a respectiva reforma para adaptá-lo aos interesses do beneficiário.

Marco Aurélio Mello suspendeu a prisão após condenação em segunda instância, atendendo a um pedido do PC do B. A decisão do ministro, no entanto, foi cassada horas depois pelo presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, após recurso apresentado por Raquel. Nesta quarta, a prisão de Lula entrou no centro do debate da liminar em que o ministro do Supremosuspendeu a prisão após condenação em segunda instância, atendendo a um pedido do PC do B. A decisão do ministro, no entanto, foi cassada horas depois pelo presidente da Corte, ministro, após recurso apresentado por Raquel.

Superior Tribunal de Justiça, que negou em novembro o recurso especial contra a condenação no caso do triplex. Habeas. O habeas corpus em que Raquel se manifestou foi apresentado pela defesa do ex-presidente no último dia 4. Os advogados contestam decisão do ministro Felix Fischer, do, que negou em novembro o recurso especial contra a condenação no caso do triplex.

A defesa alega que a decisão de Fischer foi burocrática e mecanizada, impedindo que o colegiado analisasse relevantes e consistentes teses contra a condenação do ex-presidente. Em função disso, os advogados pedem que Lula seja colocado em liberdade, e que seja anulada a condenação que o colocou na cadeia.

Este habeas corpus foi usado pela defesa de Lula para tentar adiar o julgamento de outro pedido de liberdade que está em análise na Corte. No último dia 4, a Segunda Turma do STF começou a julgar a ação em que o ex-presidente pede para ser solto em função da suposta imparcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, que o condenou na primeira instância em 2017, e, em novembro deste ano, aceitou ser ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro.