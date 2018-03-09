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Lava Jato

Lula chama FHC e Dilma no processo do sítio de Atibaia

Petista arrolou ex-presidentes e quadros do partido, como os ex-ministros Berzoini, Jacques Wagner, Miriam Belchior e Ideli Salvatti

Publicado em 08 de Março de 2018 às 23:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2018 às 23:18
O caso do sítio representa a terceira denúncia contra Lula no âmbito da Operação Lava Jato. Crédito: Ricardo Stuckert
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva arrolou como testemunhas de defesa na ação penal envolvendo o sítio de Atibaia, seu antecessor, Fernando Henrique Cardoso (PSDB), e sua sucessora, Dilma Rousseff. O juiz federal Sérgio Moro, que conduz a ação penal contra Lula  denunciado pela força-tarefa da Operação Lava Jato por corrupção passiva e lavagem de dinheiro  marcou as datas dos depoimentos nesta quinta-feira, 8. Ao todo, o magistrado agendou 49 interrogatórios de testemunhas de Lula.
Entre as testemunhas de Lula, estão outros quadros do PT, como o ex-ministro de seu governo e de Dilma, Ricardo Berzoini, o ex-ministro Jacques Wagner, e das ex-ministras Miriam Belchior e Ideli Salvatti.
O caso do sítio representa a terceira denúncia contra Lula no âmbito da Operação Lava Jato.
Segundo a acusação, as empreiteiras Odebrecht, OAS e Schahin, e o pecuarista José Carlos Bumlai, gastaram R$ 1,02 milhão em obras de melhorias no sítio em troca de contratos com a Petrobrás.
A denúncia inclui ao todo 13 acusados, entre eles executivos da empreiteira e aliados do ex-presidente, até seu compadre, o advogado Roberto Teixeira.
O imóvel foi comprado no final de 2010, quando Lula deixava a Presidência, e está registrado em nome de dois sócios dos filhos do ex-presidente, Fernando Bittar  filho do amigo e ex-prefeito petista de Campinas Jacó Bittar  e Jonas Suassuna. A Lava Jato sustenta que o sítio é de Lula, que nega.

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