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Política

Lula aparece duas vezes em propaganda 'vazada' de Meirelles para TV

Procurada, a campanha do emedebista disse que este foi um programa teste e que ainda não está definido o comercial será usado integralmente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2018 às 19:06

Publicado em 23 de Agosto de 2018 às 19:06

O petista aparece exaltando a passagem de Meirelles no Banco Central em seu governo. "Eu precisava de alguém competente no BC", diz Lula Crédito: Reprodução/Divulgação
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), condenado e preso na Operação Lava Jato, aparece duas vezes no vídeo piloto da campanha presidencial do ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles (MDB) nas eleições 2018.
Segundo a campanha, houve um vazamento do material, que deve ser exibido na estreia do emedebista no horário eleitoral na TV, que começa dia 31. A primeira aparição de Lula é um discurso no qual o ex-presidente diz ter "muito respeito pelo Meirelles".
Em outro momento, o petista, que está preso em Curitiba, aparece exaltando a passagem de Meirelles no Banco Central em seu governo. Eu precisava de alguém competente no BC, diz Lula.
O slogan adotado pela campanha foi "Chama o Meirelles". A imagem da ex-presidente Dilma Rousseff também aparece no programa, mas de forma negativa.
"Eu sei quando e porque os governos anteriores erraram", disse Meirelles, após a exibição de imagens da ex-presidente.
O nome do presidente Michel Temer (MDB) é citado apenas uma vez e de forma neutra. O mundo não se divide entre os que gostam do Lula e os não gostam. Nem entre os que gostam do Temer e os que não gostam", disse Meirelles.
Em uma tentativa de suavizar a imagem do ex-ministro da Fazenda, a propaganda adotou um tom descontraído e bem-humorado.
Em determinado momento, Meirelles diz que sua esposa costuma chamá-lo de "Disk Crise". Procurada, a campanha do emedebista disse que este foi um programa teste e que ainda não está definido o comercial será usado integralmente na TV.

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