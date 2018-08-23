Lula aparece duas vezes em propaganda 'vazada' de Meirelles para TV

O petista aparece exaltando a passagem de Meirelles no Banco Central em seu governo. "Eu precisava de alguém competente no BC", diz Lula Crédito: Reprodução/Divulgação

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), condenado e preso na Operação Lava Jato, aparece duas vezes no vídeo piloto da campanha presidencial do ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles (MDB) nas eleições 2018.

Segundo a campanha, houve um vazamento do material, que deve ser exibido na estreia do emedebista no horário eleitoral na TV, que começa dia 31. A primeira aparição de Lula é um discurso no qual o ex-presidente diz ter "muito respeito pelo Meirelles".

Em outro momento, o petista, que está preso em Curitiba, aparece exaltando a passagem de Meirelles no Banco Central em seu governo. Eu precisava de alguém competente no BC, diz Lula.

O slogan adotado pela campanha foi "Chama o Meirelles". A imagem da ex-presidente Dilma Rousseff também aparece no programa, mas de forma negativa.

"Eu sei quando e porque os governos anteriores erraram", disse Meirelles, após a exibição de imagens da ex-presidente.

O nome do presidente Michel Temer (MDB) é citado apenas uma vez e de forma neutra. O mundo não se divide entre os que gostam do Lula e os não gostam. Nem entre os que gostam do Temer e os que não gostam", disse Meirelles.

Em uma tentativa de suavizar a imagem do ex-ministro da Fazenda, a propaganda adotou um tom descontraído e bem-humorado.